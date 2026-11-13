“No significa que eran los máximos capos”: Santistevan apunta a jefes detrás de Mariaca y Saucedo

El coronel en retiro del Ejército, analista en seguridad y actual secretario departamental de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, considera que las investigaciones por el caso de las maletas deben ir más allá de las autoridades y funcionarios que hasta ahora aparecen vinculados. A su juicio, detrás de esta presunta estructura criminal podrían existir responsables de mayor jerarquía que todavía no fueron identificados.

Santistevan puso especial atención en el destino de las maletas y en la necesidad de establecer qué contenían, quién era su propietario y quiénes tenían el control de esa carga. Advirtió que conocer esos datos podría abrir el camino para identificar a los verdaderos responsables de la presunta red criminal.

“Tenemos que saber qué y dónde está el contenido de las maletas. ¿Quién tiene el contenido de las maletas? Ya sea droga o ya sea dinero o armas, cualquier cosa. Sin embargo, obviamente que había una combinación de esos delitos entre droga y dinero, mucho dinero, producto de las coimas que recaudaban para pagar autoridades y el funcionamiento de esa estructura”, manifestó en contacto con el programa El Mañanero.

El experto en seguridad sostuvo que identificar al propietario de las maletas es uno de los puntos centrales para avanzar en las pesquisas y establecer quiénes estaban detrás de las operaciones.

“Lo importante también, además de saber quién era el propietario, porque eso nos va a dar las luces para saber quién era y quiénes eran los peces gordos de esta megaestructura”, remarcó.

En ese sentido, Santistevan cuestionó que toda la responsabilidad pueda concentrarse en determinadas autoridades, especialmente cuando algunas personas señaladas no se encuentran actualmente disponibles para responder ante los investigadores.

“No porque esté en la clandestinidad, Romer Saucedo es responsable de todo. Claro, es fácil echarle la culpa a alguien que no se encuentra, pero no significa que él no esté implicado”, expresó.

Sin embargo, también aclaró que el hecho de que determinadas autoridades hayan ocupado los cargos más importantes de sus instituciones no significa necesariamente que fueran los máximos responsables de la presunta organización criminal.

“Él era, tanto Mariaca como Saucedo eran máximas autoridades del órgano judicial y del Ministerio Público, pero no significa que eran los máximos capos. Y es ahí donde hay que llegar. Y esa investigación tiene que estar orientada a definir con quiénes trabajaba, cuál era la estructura y desbaratar una megaestructura criminal”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que existan jefes por encima de esas autoridades, el coronel respondió de manera contundente: “Exactamente”.

Una investigación que alcance a otras instituciones

Santistevan considera que el caso no puede limitarse al Órgano Judicial. Afirmó que las pesquisas deben ampliarse al sistema político y legislativo, debido a que, según su análisis, también habría actores de esos espacios que pudieron brindar protección a la estructura investigada.

“Estamos al frente con una mega estructura narco que ha copado los principales órganos del Estado. Estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del órgano judicial y, ¿por qué no decirlo?, hay una investigación que tiene que ampliarse al órgano legislativo. Claro que sí”, señaló.

En esa línea, mencionó a alias ‘El Chino’, alias ‘El Alemán’, además de actores políticos, policiales y funcionarios públicos que, según sus declaraciones, habrían trabajado con un sistema narco-corrupto.

El analista calificó la situación como una de las crisis institucionales más graves del país y sostuvo que las presuntas conexiones entre autoridades y organizaciones narcotraficantes habrían debilitado la credibilidad de las principales instituciones del Estado.

También mencionó otros hechos que, desde su perspectiva, deben formar parte de las investigaciones, entre ellos el caso Cerimedo, el caso El Chino, el caso El Alemán, las caletas, el oro y el contrabando de droga que ingresaría al país desde el exterior.

A su criterio, se trata de una situación que requiere investigaciones sin intereses políticos.

“Es una situación muy delicada que requiere una investigación sin consignas políticas y absolutamente objetiva, de manera de poder desbaratar una mega estructura narco y poder controlar nuevamente la soberanía, la seguridad y la paz de los ciudadanos”, manifestó.

Pide contrastar las declaraciones con pruebas

Otro de los cuestionamientos de Santistevan está relacionado con la forma en que se están desarrollando las investigaciones. Considera que el Ministerio Público no debe dar por comprobados los hechos únicamente a partir de las declaraciones de personas involucradas, debido a que estas podrían tener interés en deslindar responsabilidades.

“El Ministerio Público no puede ir al vaivén de las declaraciones de uno u otro que está precisamente implicado en esa mega estructura”, advirtió.

Para el analista, cada testimonio debe ser contrastado con otros elementos, como declaraciones de personas ajenas a los hechos y pruebas materiales que permitan reconstruir cómo operaba la presunta organización.

“Está bien, yo te recibo tu declaración, pero eso es motivo de investigación. Entonces, no tomarlo como un hecho y ya define que el caso está aclarado, está resuelto. No es así, más bien impulsa a continuar con las investigaciones”, explicó.

También remarcó que ninguno de los casos mencionados puede considerarse cerrado y que las declaraciones que se conocen hasta ahora deben servir como punto de partida para profundizar las pesquisas.

Apunta a posibles vínculos políticos

Santistevan también pidió investigar las presuntas relaciones entre actores políticos y la elección del fiscal general Roger Mariaca. En su intervención, hizo referencia a denuncias sobre supuestos pagos a asambleístas para conseguir votos durante ese proceso.

“¿Cómo es que una autoridad con tanto dinero que se distribuyó en asambleístas corruptos que recibieron dinero para darle el voto al fiscal general (en ese entonces Roger Mariaca)? Es decir, para elegir al fiscal general. Eso es un secreto a voces. La investigación tiene que llegar ahí porque actores políticos también han protegido a esta mega estructura criminal”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que algunas personas que aparecieron en la lista de Estados Unidos de ciudadanos a quienes se les restringió la visa no estén siendo investigadas, mientras otras sí enfrentan procesos.

“Estados Unidos dio una alerta y le dice en forma indirecta al Gobierno: investiguen. En otras palabras, cuando te suspenden la visa es porque no tienes la confianza de las autoridades para que ingresen a tu país”, sostuvo.

Para Santistevan, las autoridades bolivianas deben actuar sin distinciones y esclarecer por qué algunas personas señaladas continúan ocupando espacios de poder.

Advierte que el crimen organizado también responde políticamente

Finalmente, el coronel se refirió a las acciones del Gobierno contra organizaciones criminales, entre ellas el Primer Comando de la Capital (PCC), y señaló que la lucha contra estas estructuras no termina con la captura de sus integrantes.

Explicó que las organizaciones criminales buscan conservar sus territorios, sus negocios y el poder económico que les permite sostener sus operaciones. Por ello, considera que también pueden responder mediante acciones destinadas a debilitar políticamente a las autoridades y generar conflictos institucionales.

“Todavía no se ha demostrado el enfrentamiento armado entre los criminales y las fuerzas del orden, sino desgastando políticamente y creando vacíos jurídicos”, afirmó.

A su juicio, estas organizaciones han conseguido crecer debido a la impunidad y ahora cuentan con capacidad económica e influencia política.

El desafío, concluyó, es que el Ministerio Público y el sistema judicial demuestren con resultados que existe voluntad de investigar a todos los involucrados, identificar a quienes controlaban la estructura y llegar hasta los verdaderos responsables, sin detenerse únicamente en las autoridades que ya aparecen en el caso.