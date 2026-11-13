Choferes de micros protestan por falta de kits y cilindros para la conversión a GNV

Transportistas instalaron una protesta en la zona de La Barranca, en Santa Cruz, para exigir al Gobierno nacional la compra de kits y cilindros destinados a la conversión de motores diésel a Gas Natural Vehicular (GNV).

El sector denuncia que el programa Patria continúa sin arrancar, pese a que su inicio fue anunciado para septiembre.

Mario Guerrero, dirigente del transporte, explicó que la movilización responde al incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno y a la demora en la adquisición de los equipos necesarios para avanzar con las conversiones.

“El año pasado hemos aportado más de 18 millones de bolivianos, hoy hasta la fecha ya hemos aportado más de 14 mil bolivianos y es para que el Gobierno compre los kits y los cilindros y arranque el programa Patria”, manifestó el dirigente.

Guerrero indicó que actualmente existen más de 2.000 micros que todavía funcionan con diésel y esperan acceder a los equipos para realizar la conversión a GNV.

De ese total, más de 200 unidades ya tienen los trabajos realizados en sus motores, pero no pueden completar el proceso porque faltan los kits y cilindros.

Asimismo, recordó que el inicio del programa fue anunciado para el 18 de septiembre por el ministro de Obras Públicas y el alcalde de Santa Cruz; sin embargo, la fecha se fue postergando sin que hasta ahora se concrete la entrega de los equipos.

“Nosotros le exigimos la urgencia de que el Gobierno nacional compre los kits y los cilindros y firme los contratos también con los talleres, porque ahorita ni un taller autorizado para subir los kits y cilindros tiene los contratos con el Gobierno nacional”, reclamó Guerrero.

La protesta fue instalada de manera pacífica y el sector anunció que permanecería en el lugar hasta el mediodía, a la espera de una respuesta de las autoridades.