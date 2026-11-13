Presidente Paz llega a Ankara para buscar inversiones y abrir mercados para Bolivia

El presidente Rodrigo Paz llegó este viernes a Ankara, capital de Turquía, para continuar su agenda internacional y sostener reuniones con representantes empresariales y autoridades de ese país, con el objetivo de atraer inversiones y abrir nuevos mercados para Bolivia.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario destacó su llegada a la capital turca y aseguró que mantiene el objetivo de concretar inversiones con importantes empresarios internacionales interesados en el país.

“Ankara nos abre sus puertas. Llegamos a la capital de Türkiye para continuar nuestra gira de trabajo, después de dos intensas jornadas en la COP31, en Antalya”, escribió.

Asimismo, señaló que busca avanzar en acuerdos con empresarios que confían en Bolivia y quieren participar en una nueva etapa de su historia.

“Bolivia está regresando al mundo y el mundo está regresando a Bolivia. Seguimos trabajando paso a paso para entregar resultados a nuestra gente”, agregó Paz en su publicación.

Agenda de reuniones con empresarios y autoridades

La llegada del mandatario a Ankara se produce después de su participación en la 31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), desarrollada en Antalya, Turquía.

Durante su estadía, Paz anunció que sostendría reuniones con diferentes organizaciones empresariales y autoridades turcas, además de un encuentro con el presidente de ese país y su gabinete.

El jefe de Estado explicó que busca fortalecer las relaciones bilaterales, establecer alianzas estratégicas, atraer inversiones y facilitar la apertura de mercados para los productos bolivianos en Europa y Asia.

En el marco de su participación en la COP31, el presidente Paz también sostuvo encuentros bilaterales con autoridades de otros países y representantes de organismos internacionales.

Entre los acercamientos mencionó las posibilidades de fortalecer los vínculos comerciales con Brasil, Perú, Chile y Uruguay, además de conversaciones con Finlandia, Noruega y Países Bajos.