Maestros urbanos marcharán en Cochabamba y esperan diálogo con el Gobierno

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Elmer Revollo, confirmó que la marcha de protesta convocada para este viernes se desarrollará con normalidad y de manera pacífica.

El sector rechaza la propuesta del Gobierno de la descentralizar la educación y la administración de los institutos técnicos y tecnológicos.

“Estamos asumiendo estas medidas de presión siempre en espera de que el Gobierno tome una postura mucho más clara respecto a la intención de descentralizar la educación en los institutos superiores”, dijo.

La movilización se realiza en rechazo al anteproyecto de ley que plantea la transferencia de los Institutos Técnicos y Tecnológicos (ITT) a las gobernaciones. En ese contexto, el dirigente expresó su preocupación por el convenio firmado entre el Gobierno y los maestros rurales, debido a que, según indicó, ese sector no se encontraba movilizado a nivel nacional.

“Con quien tendría que firmar algún acuerdo es con los maestros urbanos”, sostuvo.

Esperan definir su participación en el diálogo

Revollo informó que, después de desarrollar la marcha a nivel nacional, el magisterio urbano lleva adelante una conferencia consultiva para definir si asistirá al diálogo convocado por el Ministerio de Educación y bajo qué condiciones.

El representante del sector señaló que el sector busca que el anteproyecto quede en suspenso hasta que se discuta una nueva ley de reforma educativa. Asimismo, indicó que en Cochabamba se solicitó la renuncia de la viceministra de Educación Regular en resguardo de la profesión docente.

Pese a las medidas de presión, Revollo aseguró que la federación apuesta por el diálogo y considera que las observaciones al documento podrían resolverse mediante una mesa de negociación.

También señaló que el representante del sector acudirá al encuentro con el mandato de buscar acuerdos.

Marcha conjunta de maestros urbanos y rurales

El dirigente destacó la coordinación entre ambos sectores y afirmó que esta será la tercera ocasión en que organizan una movilización conjunta en Cochabamba.

La marcha partirá desde dos puntos de concentración: los maestros urbanos se reunirán en el kilómetro 4 de la avenida Blanco Galindo, mientras que los rurales lo harán en la avenida Petrolera, a la altura del kilómetro 4. Ambas concentraciones están previstas para las 14:30 y avanzarán hacia un mismo punto.

“Esto nos da la visión en Cochabamba de unidad, porque la defensa de la educación fiscal y gratuita es de ambos sectores”, expresó.

Por su parte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para facilitar un acercamiento con el magisterio y retomar el diálogo sobre la transferencia de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.