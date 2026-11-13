Caso maletas: Abogado afirma que Porras informó a Mariaca y Zeballos sobre la droga, pero le ordenaron retirarse

El abogado del exfiscal antinarcóticos Julio César Porras aseguró que su defendido recibió instrucciones de sus superiores para retirarse del galpón de propiedad de Hebert Zeballos, donde se encontraron 79 kilos de cocaína durante las investigaciones del denominado caso maletas. Según su versión, la orden fue dejar que la entonces fiscal Delmy Guzmán continuara con el operativo.

Porras fue aprehendido en el marco de las investigaciones y su defensa cuestionó los elementos que sustentaron la decisión fiscal. En una entrevista con el programa El Mañanero, el abogado Fernando Acevedo calificó de “muy pobres” y “muy ambiguos” los argumentos presentados contra su cliente y sostuvo que su aprehensión respondería a una instrucción que no habría surgido en Santa Cruz.

“Los elementos que el fiscal presentó fueron muy pobres, muy ambiguos. Pero, lamentablemente, había una orden superior”, manifestó.

Acevedo explicó que su defendido ya había prestado una primera declaración extensa sobre los hechos y que, después de quedar en libertad, recibió una segunda citación entre el 10 y el 11 de noviembre para ampliar su declaración.

Según el abogado, durante esta segunda comparecencia las preguntas fueron más directas, aunque no superaron las diez. En ese contexto, afirmó que existe un intento de vincular a Porras con Delmy Guzmán, pese a que ambos trabajaban en unidades diferentes.

La defensa relató que Porras se encontraba de turno en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) cuando recibió una llamada de un policía que le informó sobre la posible presencia de droga en el galpón de Zeballos.

Al llegar al lugar, encontró a Delmy Guzmán realizando un allanamiento en busca de armas. De acuerdo con la versión de Acevedo, Porras le hizo conocer que tenía información sobre la existencia de sustancias controladas y le pidió que le mostrara las armas que supuestamente estaban buscando.

El abogado sostuvo que su defendido también cuestionó que el inmueble no estuviera precintado y que hubiera personas que no eran policías en el lugar. Ante esa situación, Porras decidió inspeccionar el galpón junto a otros dos fiscales.

“Yo voy a cumplir mi trabajo y voy a empezar a inspeccionar el lugar”, habría manifestado Porras durante el procedimiento, según el relato de su abogado.

Fue durante esa inspección que encontraron la droga, escondida en un rincón y en la parte superior de un techo. Acevedo aseguró que, al descubrirla, su cliente reclamó a Guzmán porque anteriormente había negado que hubiera sustancias controladas en el inmueble.

“Doctora, cómo que no hay droga y aquí está la droga y esto tiene que ser inmediatamente, tiene que estar precintado”, relató el abogado sobre el reclamo que habría realizado Porras.

La orden de retirarse

Tras el hallazgo, Porras se comunicó con el entonces fiscal general Roger Mariaca y con el fiscal departamental Alberto Zeballos para informarles sobre lo que estaba ocurriendo en el galpón.

Sin embargo, según Acevedo, la respuesta que recibió fue que se retirara y dejara que Guzmán continuara con el operativo.

“Doctor, no se preocupe. Vaya, salga usted de ahí nomás y deje que la doctora siga nomás con su trabajo y que ella no finiquite ese trabajo”, afirmó el abogado al recordar las instrucciones que, según su versión, recibió su defendido.

Acevedo insistió en que Porras cumplió con informar a sus superiores y que posteriormente presentó los informes correspondientes sobre lo ocurrido.

“Retírese, deje que la doctora Delmy Guzmán se va a encargar de todo”, reiteró al explicar que su cliente actuó respetando la jerarquía institucional.

El abogado también aseguró que los 79 kilos de cocaína fueron trasladados a la Felcn y quedaron registrados mediante actas de incautación y documentación del procedimiento.

“Esta droga pesó setenta y nueve kilos y quedó registrada en la Felcn. Está toda la documentación, las actas de incautación y de registro. Con todo el procedimiento”, sostuvo.

La defensa cuestiona las acusaciones

Otro de los puntos observados por Acevedo es que se cuestione a Porras por no haber aprehendido a Delmy Guzmán en ese momento. Explicó que su defendido comunicó los hechos a sus superiores y esperaba instrucciones sobre cómo proceder.

El abogado rechazó que su cliente tuviera algún vínculo con la exfiscal y aseguró que no existía una relación profesional, de amistad o de otra naturaleza entre ambos.

También cuestionó las declaraciones del exjuez Hebert Zeballos, a quien acusó de actuar por venganza debido a que Porras habría intervenido en su detención y en la de la exdiputada Laura Rojas.

“¿Por qué este señor exjuez Zeballos denigra al doctor Porras por venganza? Porque él fue que la detuvo a la exdiputada y lo detuvo a él y lo hizo meter preso”, manifestó.

Sobre la investigación que derivó en la aprehensión del exfiscal, Acevedo señaló que la resolución fiscal no explicaría de manera concreta cuál fue la participación de su defendido en los hechos investigados.

A su criterio, la acusación estaría relacionada principalmente con una supuesta negligencia profesional por no haber aprehendido a Guzmán y a las personas que la acompañaban durante el operativo.

“Ese es uno de los motivos por la cual el señor fiscal ayer lo detuvo a mi cliente, porque él cree que hubo una negligencia profesional de parte del fiscal Porras de no haber accionado inmediatamente, haberla detenido a la señora Delmy Guzmán y a todos los que la acompañaban”, afirmó.

Finalmente, el abogado insistió en la inocencia de su defendido y aseguró que no existen elementos concretos que lo comprometan en el caso.

“No hay una prueba contra él”, concluyó Acevedo, quien indicó que aguardaba la convocatoria para conocer si la audiencia del exfiscal se realizaría ese mismo día o al siguiente.