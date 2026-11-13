Refuerzan la lucha contra el fuego en San José de Chiquitos

Un operativo interinstitucional integrado por 65 efectivos fue desplegado en el municipio de San José de Chiquitos para combatir los incendios forestales que afectan al sector de la propiedad Lourdes, en la zona del camino viejo a Taperas.

El trabajo contempla el monitoreo aéreo, el reconocimiento de puntos críticos y acciones para frenar el avance de las llamas.

El contingente está conformado por 48 efectivos del Ejército, seis funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal, cuatro integrantes de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR), dos técnicos del Área Protegida Abayoi, dos representantes de la Subgobernación y dos de la Dirección de Recursos Naturales (DIRENA) de la Gobernación. También participa un representante de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Santa Cruz la Vieja.

Para reforzar las tareas en terreno, las brigadas cuentan con ocho vehículos, tres drones de monitoreo y dos equipos de ataque rápido, pertenecientes a las instituciones que participan del operativo.

El desplazamiento de las cuadrillas contempló un recorrido aproximado de 60 kilómetros al sur de Taperas, por el camino viejo, con un tiempo de viaje cercano a las dos horas.

Una vez en la propiedad Lourdes, los equipos gestionaron la autorización de ingreso y establecieron las líneas de intervención para organizar el trabajo de control del fuego.

Con el puesto de comando instalado y los recursos distribuidos en puntos estratégicos, las instituciones mantienen el monitoreo de la zona mediante sobrevuelos de drones y el trabajo de las cuadrillas de ataque rápido, con el objetivo de contener el avance de los incendios y reducir el impacto ambiental en la región chiquitana.