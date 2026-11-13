Guardias municipales y funcionarios de la Alcaldía de El Alto fueron agredidos por comerciantes durante un operativo realizado en la Feria 16 de Julio, donde se buscaba dar cumplimiento a un amparo constitucional relacionado con la recuperación de espacios públicos y la restitución de puestos a las partes interesadas.

Uno de los servidores municipales resultó con lesiones en el rostro, incluida una herida en la nariz, y recibió 12 días de impedimento médico, según informó un representante municipal. Durante el enfrentamiento, los funcionarios denunciaron que fueron golpeados con puños, patadas, palos y objetos metálicos.

“Nos han agarrado patadas, puñetes, o sea, con lo que han podido y también ha habido, como han mencionado algunos, palos, fierros”, relató uno de los trabajadores afectados.

Otra funcionaria contó que fue golpeada por una dirigente y posteriormente por un hombre que, según su testimonio, la agredió en el pecho y la espalda. También señaló que, al regresar al lugar del conflicto, encontró a sus compañeras en el suelo y a un compañero ensangrentado.

Una de las trabajadoras explicó que intentó protegerse de los objetos contundentes debido a un tumor que tiene en el pecho. Otros funcionarios denunciaron que fueron atacados por hombres y mujeres pese a que intentaban separar a los involucrados y calmar la situación.

Ante los hechos, la Alcaldía anunció acciones legales contra los responsables. El representante municipal señaló que solicitarán sanciones y cuestionó las agresiones durante el cumplimiento de una resolución constitucional.

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, confirmó que dos personas fueron detenidas y trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Asimismo, aseguró que la Dirección Jurídica asumió el caso para iniciar los procesos correspondientes.

“Vamos a imponer el principio de autoridad con bastante firmeza porque eso es lo que necesita nuestra ciudad de El Alto para su progreso y desarrollo”, manifestó la autoridad.

Denuncian cobros irregulares en la avenida Panorámica

Tras los enfrentamientos, la Dirección de Ferias y Mercados desplegó controles en la avenida Panorámica, donde se recibieron denuncias sobre presuntos cobros irregulares de asociaciones de comerciantes a vendedores ambulantes y productores que llegan desde provincias.

El director de Ferias y Mercados, Álvaro Colque, informó que, durante una inspección realizada desde las 05:30, identificaron cobros de hasta Bs 20 a algunas comerciantes por ocupar espacios de venta.

Durante el recorrido, una vendedora que pidió no mostrar su rostro afirmó que le cobraban Bs 10. Otras comerciantes negaron que se les exigiera algún pago, mientras el funcionario sostuvo que algunas personas tendrían temor de denunciar por posibles represalias de sus dirigentes.

La Alcaldía anunció que continuará con los controles como parte del plan de reordenamiento de ferias y espacios públicos en la ciudad de El Alto.