¡Milagro en Potosí!: Niña sobrevive cuatro días sola en la cumbre

En el sector “Vivió para contarlo” del programa Que no me pierda se abordó el caso de la niña Esther Marisol Guevara Cruz, de 7 años, quien desapareció el sábado a las 15:00 horas cuando pastoreaba ovejas junto a su madre en la cordillera de Crucero La Tranca.

Jesús Colque Eyzaguirre, responsable y asesor legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cotagaita, explicó que "la cumbre está a 4000 msn, hay mucho viento y neblina, ella sola ha tenido que atravesar estas inclemencias del tiempo".

Ante la falta de señal telefónica en la zona, los familiares alertaron rápidamente a las autoridades, lo que movilizó un operativo conjunto desde las 18:00 horas.

Jesús Colque Eyzaguirre detalló que "a las 18:00 se unieron autoridades y comunarios para buscar, hicieron un rastrillaje durante toda la noche con linternas y antorchas".

La supervivencia extrema en las alturas de Potosí

La pequeña logró mantenerse con vida durante cuatro jornadas a pesar de la ausencia total de alimentos y suministros médicos.

En este contexto, el responsable de la Defensoría de la Niñez señaló que "la madre indica que la niña no tenía alimentación ni agua, pudo sobrevivir gracias a que en las quebradas encontró agua, se ha alimentado de algunas hojas".

Las condiciones meteorológicas adversas del pasado sábado jugaron un papel crítico en el extravío de la menor en la zona altoandina.

En este sentido, Eyzaguirre señaló que "el sábado, cuando desapareció, llovió y la cumbre se cubrió con neblina, probablemente por eso se haya desorientado y no haya podido volver a su casa".

Valoración médica y el camino hacia la recuperación

Tras su exitoso rescate y posterior evaluación clínica, la menor mostró signos de recuperación favorable en su salud general.

Eyzaguirre concluyó que "cuando la encontraron se veía visiblemente estable, sin embargo, al transcurrir los días, la alimentación que tuvo durante esos días tuvo efectos en su salud; hoy se le dio el alta correspondiente, ella está estable y requiere un apoyo psicológico para equilibrar el tema emocional".