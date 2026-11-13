“En dos años no ha hecho ningún cambio”: Rosell señala falencia en el Consejo de la Magistratura

Miriam Rosell, magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia por Santa Cruz, cuestionó el desempeño del Consejo de la Magistratura y aseguró que, pese a los dos años transcurridos desde la elección de sus actuales autoridades, no se han registrado cambios en el sistema judicial.

“El Consejo de la Magistratura como tal, realmente a dos años de la elección de estas nuevas autoridades, no se ha visto ningún cambio en el órgano judicial. Y lo vivimos día a día quienes estamos litigando en los diferentes juzgados”, manifestó Rosell durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda.

La autoridad cuestionó que el trabajo de esta institución se limite a anunciar revisiones e investigaciones que, según señaló, no llegan a resultados concretos.

“No basta de decir simplemente: sí, vamos a revisar, vamos a investigar. Las investigaciones quedan a medias, pero hasta ahora no se ha puesto realmente el Consejo de la Magistratura el hombro a este órgano judicial”, sostuvo.

Rosell explicó que el Consejo tiene la responsabilidad de ejercer el control disciplinario sobre los administradores de justicia y fiscalizar el cumplimiento de sus funciones.

Aclaró que no se trata de perseguir a los jueces, sino de garantizar que quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia actúen con probidad y cumplan las obligaciones establecidas por ley.

“Nosotros dentro del órgano judicial tenemos ese rol de controlar, fiscalizar y disciplinar a aquel administrador de justicia que no lleva a cabo lo que la Constitución y la propia ley le han asignado”, expresó.

Planteó la necesidad de una transformación estructural que involucre a las diferentes instituciones del sistema judicial, con propuestas firmes que puedan ser elevadas a la instancia legislativa para su tratamiento.

También reconoció que la justicia boliviana atraviesa una de sus mayores crisis, marcada por hechos de corrupción, mora procesal y nuevas denuncias que han generado vergüenza y pérdida de confianza en la población.

Frente a este panorama, aseguró que su gestión buscará recuperar la credibilidad de la institución y garantizar la independencia judicial, sin presiones políticas ni intereses particulares.

“La corrupción y esa mora procesal precisamente es lo que se debe trabajar y vamos a trabajarlo. Si nosotros acabamos con la mora procesal, estamos seguros de que no va a existir corrupción”, afirmó.

Finalmente, anunció reuniones de coordinación con vocales y jueces de las diferentes materias para definir herramientas y políticas institucionales que permitan mejorar el funcionamiento de los juzgados.