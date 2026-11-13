¡Nadie se salvó de la sentencia! La gala de este jueves 12 de noviembre terminó con una decisión inesperada en La Gran Batalla, luego de que Quimey del Río anunciara que los dos equipos de la noche quedarían sentenciados.

Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo, junto a Paola Guzmán y la Academia Bamboleo, llegaron al escenario con la misión de conquistar al jurado y asegurar su permanencia en la competencia. Sin embargo, las observaciones recibidas durante sus presentaciones terminaron marcando el desenlace de una noche llena de nostalgia, música y tensión.

La temática “Canciones del recuerdo” llevó a los participantes a interpretar grandes éxitos musicales. Raymi apostó por “La incondicional”, de Luis Miguel, mientras que Paola rindió homenaje a Tormenta con “Muchacho de blue jeans”.

Aunque ambas propuestas tuvieron momentos destacados, también presentaron errores que fueron señalados por los jueces.

Al finalizar las presentaciones, llegó el momento más esperado de la noche. Esta vez, Quimey del Río tenía la responsabilidad de elegir al equipo sentenciado, pero sorprendió al anunciar una determinación que involucró a ambos participantes.

El juez reconoció que se trataba de una decisión difícil, ya que tanto Raymi como Paola habían demostrado aspectos positivos en sus actuaciones, pero también evidenciaron fallas.

“Una decisión difícil porque hubo fallas en los dos equipos”, expresó antes de revelar su veredicto.

Quimey explicó que, a estas alturas de la competencia, la exigencia debe ser mayor y que las evaluaciones no pueden centrarse únicamente en el desempeño individual del famoso o en el trabajo de la academia.

A su criterio, algunos participantes destacaron más en la interpretación del artista, mientras que otros consiguieron mejores resultados como equipo.

Tras analizar las presentaciones, el jurado dejó claro que su evaluación contemplaba el trabajo conjunto de cada pareja artística.

“Mi decisión suma ambos y, en este caso, el equipo que va a sentencia serán ambos. Los dos van a sentencia”, anunció Quimey del Río.

De esta manera, Raymi Vidaurre y Waso.bo, así como Paola Guzmán y Bamboleo, quedaron en zona de riesgo, en una decisión que elevó la tensión de cara a la próxima gala de eliminación.