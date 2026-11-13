¡“No puede pasar más el error”! Elka Meyer cuestionó la presentación de Paola Guzmán

Paola Guzmán y la Academia Bamboleo fueron los encargados de cerrar la gala de “Canciones del recuerdo”, con una presentación inspirada en la cantante argentina Tormenta y su éxito “Muchacho de blue jeans”.

Con una propuesta que combinó música, baile y una interpretación cargada de energía, el equipo buscó conquistar al jurado y demostrar que merece continuar en la competencia.

Sin embargo, pese al entusiasmo mostrado sobre el escenario, los jueces identificaron errores en la ejecución de la coreografía, falta de coordinación y dificultades en los desplazamientos, aspectos que podrían influir en la decisión de la noche.

Una de las primeras observaciones llegó de Elka Meyer, quien reconoció que la presentación tuvo un buen comienzo y logró transportarla a la época de la canción.

No obstante, consideró que, a mitad del espectáculo, el equipo perdió conexión y comenzó a realizar movimientos que afectaron la coherencia de la coreografía.

“La mitad de la coreografía me transportaron y empezaron bien, pero siento que a la mitad hubo error y desconectaron”, manifestó.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la energía y el entusiasmo de los participantes, quienes, a su criterio, disfrutaron de la presentación.

Sin embargo, consideró que la coreografía fue sencilla y que el equipo cumplió únicamente con lo necesario, por lo que pidió apostar por propuestas más arriesgadas.

Quimey del Río fue uno de los jueces que más destacó el trabajo individual de Paola Guzmán.

A su criterio, la participante logró captar elementos importantes de Tormenta, cuidó los detalles del personaje y realizó un buen trabajo de lip sync.

Además, consideró acertada la decisión de concentrarse en la interpretación en lugar de participar constantemente en los movimientos de baile.

El juez señaló que algunos desplazamientos hicieron que los bailarines se vieran demasiado juntos, mientras otras partes del escenario permanecían desaprovechadas.

Una de las críticas más fuertes llegó de Tito Larenti, quien consideró que Paola no logró transmitir completamente la actitud y el estilo característicos de Tormenta.

El juez reconoció que la participante aprendió bien la canción, pero señaló que faltaron elementos esenciales en la construcción del personaje.

Además, expresó su preocupación por la preparación conjunta entre los famosos y sus academias.

Con esta presentación, Paola Guzmán y la Academia Bamboleo cerraron una nueva gala de “Canciones del recuerdo”, marcada por las exigentes observaciones del jurado.