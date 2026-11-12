¡Noche de recuerdos y sentencia! Raymi Vidaurre y Paola Guzmán se enfrentan hoy en La Gran Batalla

La Gran Batalla llega este jueves 12 de noviembre con una nueva gala dedicada a las “Canciones del recuerdo”, una temática que promete revivir grandes éxitos musicales y despertar emociones a través del baile y la interpretación.

Esta noche, dos equipos subirán al escenario dispuestos a demostrar por qué merecen continuar en la competencia. Por un lado, Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo; por el otro, Paola Guzmán y la Academia Bamboleo, quienes preparan presentaciones cargadas de energía, actitud y creatividad.

Ambos equipos tendrán el desafío de transportar al público a otras épocas, combinando coreografías, caracterización e interpretación artística para rendir homenaje a canciones que marcaron generaciones.

La competencia entra en una etapa cada vez más exigente, donde cada movimiento, cada gesto y cada detalle de la puesta en escena pueden marcar la diferencia.

Raymi Vidaurre y Paola Guzmán llegan acompañados de sus respectivas academias con un mismo objetivo: impresionar a los jueces y demostrar que tienen el talento y la preparación necesarios para seguir en La Gran Batalla.

Sin embargo, no todo será música y diversión. Al finalizar la jornada, uno de los jueces tendrá la responsabilidad de elegir al equipo que quedará sentenciado, tomando en cuenta las presentaciones y el cumplimiento de las expectativas artísticas.

¡La emoción está garantizada! No te pierdas una nueva gala de La Gran Batalla, hoy desde las 20:45, solo por la señal de Red Uno.