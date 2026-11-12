Selección de talla baja necesita recursos para llegar al Mundial

La selección boliviana de fútbol de talla baja enfrenta dificultades económicas para garantizar su participación en el Mundial de Marruecos. Pese al apoyo recibido del Gobierno y de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), 14 integrantes de la delegación todavía no tienen cubierto el traslado desde Santa Cruz hasta São Paulo, Brasil, desde donde deben tomar sus vuelos internacionales.

El presidente de la selección, Reinaldo Medrano, informó que el Viceministerio de Deportes destinó Bs 200.000 para cubrir los pasajes de ida y vuelta de 14 integrantes entre Brasil y Marruecos.

Sin embargo, explicó que el monto no alcanza para completar el recorrido desde Bolivia, por lo que evalúan realizar un viaje terrestre de aproximadamente 32 horas para llegar a territorio brasileño.

“Nos encontramos quizás en las mismas condiciones que antes de ir a Paraguay. Nos asignaron un monto de 200.000 bolivianos, pero los costos son mucho más caros para poder trasladarnos hasta Marruecos”, manifestó Medrano.

Solo tres integrantes tienen el viaje completamente cubierto

El dirigente explicó que la delegación está conformada por 17 personas, entre jugadores y cuerpo técnico.

De ese total, la Federación Boliviana de Fútbol financió tres pasajes completos desde Santa Cruz hasta Marruecos, mientras que el apoyo gubernamental permitió adquirir otros 14 boletos únicamente para el tramo entre Brasil y el país africano.

“La Federación nos ha apoyado con tres pasajes que ha cubierto absolutamente todo desde Santa Cruz hasta Marruecos, pero solo de tres. Nuestra delegación está compuesta por 17”, precisó.

Medrano agradeció el respaldo de ambas instituciones, aunque señaló que los recursos siguen siendo insuficientes para garantizar el traslado completo de la selección.

Evalúan viajar 32 horas por tierra hasta Brasil

Ante la falta de financiamiento para los pasajes restantes, el dirigente explicó que los deportistas consideran trasladarse por carretera desde Santa Cruz hasta São Paulo.

Según manifestó, las gestiones realizadas ante una aerolínea boliviana no permitieron conseguir los boletos necesarios y el tiempo disponible para organizar el viaje es cada vez menor.

“Simplemente nos queda pensar en ir por tierra. Son 32 horas desde aquí, desde Santa Cruz”, sostuvo.

El presidente de la delegación también expresó preocupación por el regreso, debido a que todavía existen dificultades logísticas que deben resolverse.

Jugadores llevan dos semanas concentrados con recursos propios

La selección se encuentra concentrada desde hace aproximadamente dos semanas en Santa Cruz, donde los deportistas realizan sus entrenamientos y cubren parte de sus gastos de alimentación y permanencia.

El jugador José Quispe Jerónimo, representante de La Paz, explicó que varios integrantes de la selección trabajan para sostener económicamente a sus familias, mientras otros continúan sus estudios.

“Muchos de la selección trabajan del día a día, estudian, y nosotros, como compromiso, hemos decidido dejarlo prácticamente todo para poder estar en este momento”, expresó.

El deportista señaló que la preparación exige sacrificios personales y económicos, pero que los integrantes mantienen su compromiso de representar al país.

Bolivia clasificó entre los cuatro mejores de Sudamérica

Medrano recordó que la selección obtuvo su clasificación al Mundial después de ubicarse entre los cuatro mejores equipos de Sudamérica durante la Copa América disputada en Paraguay.

Destacó que ese resultado fue conseguido con esfuerzo de los propios jugadores y que ahora esperan concretar su participación en la competencia internacional.

“Nos permite estar ahora soñando con representar a Bolivia en Marruecos”, manifestó.

En el Mundial, Bolivia tiene previsto enfrentar a Francia, México y Sudán, rivales que fueron definidos en el sorteo de grupos.

Los jugadores expresaron confianza en su preparación y recordaron que ya conocen al combinado mexicano, al que lograron vencer en una competencia anterior.