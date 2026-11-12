Gran expectativa por reunión del papa León XIV con pueblos indígenas en Perú

Una enorme expectativa rodea el inminente encuentro del papa León XIV con los pueblos indígenas en el vecino país de Perú, una cita clave dentro de su gira apostólica de seis días.

Sobre este acontecimiento, la periodista Diana Tang reportó desde el departamento peruano de Ucayali que “el Papa hará su llegada aquí en los próximos días. Aquí el Papa hará su recorrido, se reunirá con comunidades indígenas para dar a conocer las problemáticas que tienen”.

Antes de dirigirse a la selva para cumplir con la esperada reunión con las comunidades originarias, el líder de la Iglesia católica inició su agenda recorriendo el casco antiguo de Lima en el papamóvil hasta llegar a la plaza mayor, frente al Palacio de Gobierno.

Posteriormente, tras sostener un encuentro con Fujimori, el pontífice se trasladó al Gran Teatro Nacional de la capital peruana, espacio donde saludó a las autoridades estatales y al cuerpo diplomático para brindar su primer discurso oficial en esta visita que lo lleva de regreso a los lugares donde ejerció como misionero y obispo.