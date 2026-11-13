“No vi a Luis Miguel”: Tito Larenti cuestionó la interpretación de Raymi Vidaurre

Este jueves 12 de noviembre, Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo fueron los encargados de abrir la gala de “Canciones del recuerdo” con una presentación inspirada en Luis Miguel y su inolvidable éxito “La incondicional”.

Con una propuesta cargada de sentimiento, interpretación y baile, el equipo buscó transportar al público a la época dorada del cantante mexicano, apostando por una puesta en escena que combinó romanticismo, expresión corporal y coreografías.

Sin embargo, aunque la presentación recibió comentarios positivos, el jurado también identificó aspectos que deben mejorar, principalmente en la caracterización del artista y la coordinación de algunos movimientos.

Uno de los comentarios más contundentes llegó de Tito Larenti, quien consideró que, pese al esfuerzo del equipo, la interpretación de Raymi no logró reflejar completamente la personalidad escénica de Luis Miguel.

El juez destacó el trabajo de lip sync del participante, pero cuestionó su postura y la forma en que construyó al personaje.

“Raymi, el lip sync muy bien, pero esta vez te lo voy a corregir: yo no vi a Luis Miguel”, manifestó.

Por su parte, Quimey del Río valoró las decisiones artísticas del equipo y señaló que la presentación consiguió transmitir la esencia romántica de la canción.

El juez destacó los gestos, la expresión y la energía de Raymi, aunque consideró que algunos movimientos parecían poses ensayadas y necesitaban mayor naturalidad.

Gabriela Zegarra reconoció que la caracterización de Luis Miguel representó un desafío importante para Raymi.

“Raymi, siento que te costó mucho este personaje”, señaló, aunque también identificó algunos movimientos similares a los del artista original.

La jurado destacó especialmente el trabajo de los integrantes de Waso.bo, quienes, a su criterio, disfrutaron de la presentación y consiguieron desarrollar una actuación atractiva.

En tanto, Elka Meyer resaltó la presencia escénica, la conexión entre los participantes y la capacidad de transmitir emociones.

No obstante, recomendó prestar mayor atención a los movimientos de las bailarinas y a la correcta ejecución de los estilos utilizados.

Tras escuchar las devoluciones, Raymi Vidaurre admitió que asumir el personaje de Luis Miguel fue un reto y reconoció que posiblemente exageró algunos aspectos de su interpretación.

“Me costó hacer el personaje, quizá lo sobreactué y tengo que seguir puliendo”, expresó.

Con esta presentación, Raymi Vidaurre y Waso.bo abrieron una nueva jornada de competencia, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre continuar con tranquilidad o ingresar a la zona de sentencia.