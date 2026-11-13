Yapacaní espera refuerzos policiales tras jornada de violencia

La Policía de la provincia Ichilo, en Santa Cruz, aguarda el arribo de más efectivos desde la capital cruceña para fortalecer la seguridad ciudadana en Yapacaní, luego de los violentos disturbios ocurridos este miércoles en inmediaciones del Comando Policial.

"Vendrá más personal policial para reforzar el trabajo; es lo que me comunicó el comandante departamental", confirmó el teniente coronel Juan José Bustillos Loza, comandante de la Policía de la provincia Ichilo.

En este contexto, informó que este jueves hubo una reunión con el alcalde Juan Ramos Alanís, concejales y dirigentes locales para evaluar los daños.

La autoridad policial explicó que en el lugar trabajan 20 uniformados, quienes lograron contener oportunamente a una turba de entre 300 y 400 jóvenes que pretendían linchar a dos hombres acusados de robar una motocicleta.

"Hubo daños, retuvieron a dos ciudadanos que presuntamente robaron una motocicleta y tuvieron la intención de lincharlos, pero la intervención inmediata nos permitió realizar el trabajo", detalló Bustillos, aclarando que no se quemaron las instalaciones ni los motorizados.

Investigación e inteligencia en cuatro municipios

Respecto al estado de los afectados, el comandante señaló que los cinco policías lesionados no revisten gravedad y continúan en funciones, mientras que de los dos aprehendidos, uno permanece internado en el hospital San Juan de Dios de Santa Cruz por quemaduras y el otro fue remitido a celdas en Montero.

"A raíz de este problema suscitado ayer, vino personal de Inteligencia y se están realizando trabajos para desarticular las organizaciones delictivas que están operando en toda la provincia Ichilo: Buena Vista, San Carlos, San Juan y Yapacaní", puntualizó.

A pesar de haber restablecido el orden con el apoyo de unidades de Santa Cruz y provincias aledañas, la autoridad policial advirtió que existen sectores que se oponen a las intervenciones de los uniformados en la zona.

"Se necesita una solución estructural, porque con la cantidad de efectivos que contamos se hacen los esfuerzos para controlar la situación", concluyó Bustillos, reafirmando que la Policía mantiene la moral alta.