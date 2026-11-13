Caso Maletas: abogado cuestiona que investigados culpen a Saucedo cuando no está presente

El abogado y experto en seguridad Omar Durán cuestionó las declaraciones de los investigados en el caso Maletas, al considerar que varios de ellos estarían intentando atribuir responsabilidades al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien actualmente se encuentra fuera del país y no está presente para responder a los señalamientos.

Durán expresó sus dudas sobre la credibilidad de las versiones que surgieron en las últimas semanas y advirtió que las acusaciones cruzadas podrían dificultar el esclarecimiento de los hechos.

“Están haciendo, lógicamente, leña de un árbol caído llamado Romer Saucedo, que de alguna manera ha desaparecido. Todos le culpan a él”, manifestó.

El abogado consideró que existe una tendencia a concentrar las acusaciones en el exmagistrado, aunque aclaró que eso no significa que Saucedo esté libre de posibles responsabilidades.

“Todos le culpan a él”, cuestiona Durán

Durán manifestó su preocupación por las declaraciones de diferentes personas vinculadas con las investigaciones, quienes comenzaron a mencionar al expresidente del TSJ como uno de los principales responsables del ingreso de las maletas al país.

“Parece que hubiera una tramoya muy, muy identificada contra Romer Saucedo”, afirmó.

Sin embargo, señaló que el exmagistrado también podría tener responsabilidades que deberán ser establecidas mediante una investigación judicial.

Para el abogado, lo cuestionable es que las versiones incriminatorias se estén concentrando en una exautoridad que actualmente no está presente en Bolivia, mientras otros implicados intentan explicar su propia participación.

Cuestiona que después de casi un año surjan nuevas versiones

El experto también puso en duda las declaraciones del exjuez Hebert Zeballos, la exdiputada Laura Rojas y otras personas mencionadas en la investigación.

Señaló que el caso lleva varios meses bajo investigación y cuestionó que algunos involucrados recién ahora estén revelando supuestos detalles sobre el contenido de las maletas y sus responsables.

Durán consideró llamativo que las acusaciones se intensifiquen después de la salida de Saucedo del país.

“¿De qué valores y principios y de qué grado de credibilidad gozan estas personas que hoy en día, ante la ausencia de una exautoridad, vierten y dicen: ‘Él era el dueño de las maletas’?”, cuestionó.

A su criterio, las declaraciones deben ser contrastadas con pruebas documentales y otros elementos investigativos antes de establecer responsabilidades.

Advierte que no se puede buscar la inocencia culpando a otros

Durán sostuvo que el Ministerio Público no debería limitarse a recibir acusaciones entre los investigados, sino verificar el grado de participación de cada persona.

Explicó que quienes están siendo procesados tienen derecho a defenderse, pero sus versiones deben ser examinadas para determinar si responden a hechos verificables.

“No podemos agarrar y culpar, lógicamente, a una sola persona cuando hay muchas personas que son culpables de estos hechos”, manifestó, al expresar su posición sobre la posible existencia de otros involucrados.

También advirtió que no corresponde que una investigación se concentre únicamente en personas que están ausentes o privadas de libertad.

“No podemos buscar la inocencia en base a estos hechos”, sostuvo.

El abogado insistió en que las declaraciones contradictorias deben ser investigadas y no aceptadas automáticamente como pruebas.

Pide investigar a otras autoridades y no concentrarse en Saucedo

Durán consideró que las investigaciones también deben alcanzar a los funcionarios que participaron en los controles del aeropuerto internacional de Viru Viru.

Mencionó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Aduana Nacional y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) entre las instituciones cuyas actuaciones deberían revisarse.

Señaló que resulta necesario determinar quiénes autorizaron las operaciones aeroportuarias, qué controles se realizaron y cómo se permitió el retiro del equipaje.

“Aquí hay muchas autoridades por investigarse”, aseguró.

El abogado pidió que el Ministerio Público desarrolle un trabajo independiente, sin limitarse a las declaraciones que responsabilizan a exautoridades ausentes.

“El caso no está esclarecido”, afirma

Finalmente, Durán rechazó que el denominado caso Maletas pueda considerarse esclarecido, debido a las múltiples versiones que surgieron y las interrogantes pendientes.

“No considero que esté esclarecido. Es una visión que el Gobierno la tendrá”, señaló.

Aseguró que todavía es necesario reunir pruebas suficientes para determinar quiénes participaron en el ingreso y retiro del equipaje, así como establecer su verdadero contenido.