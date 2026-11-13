Costa acusa intento de boicot a la Ley del Deporte con denuncias

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, aseguró que las acusaciones sobre sus supuestos vínculos con el exfiscal general Roger Mariaca y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, buscan perjudicar su imagen y frenar la aprobación del proyecto de Ley de Incentivo al Deporte.

Costa rechazó los señalamientos formulados por legisladores y sostuvo que nunca participó en actividades ilícitas ni formó parte de una organización criminal.

“Jamás he estado vinculado a ninguna red ilícita, ilegal y jamás lo voy a hacer”, afirmó el dirigente deportivo.

El titular de la FBF consideró que las denuncias responden a intereses contrarios a la aprobación de una normativa que, según explicó, viene impulsando desde hace más de cinco años.

Costa apunta a un supuesto intento de frenar la ley deportiva

El dirigente acusó al diputado Mario Reinoso y al representante de Fabol, David Paniagua, de promover una campaña contra el proyecto legislativo.

Según Costa, ambos habrían coordinado actividades para cuestionar la iniciativa y posteriormente se sumaron otros legisladores que formularon acusaciones sobre presuntos vínculos con exautoridades investigadas.

“Hay una colusión entre el diputado Mario Reinoso con el dirigente de Fabol David Paniagua, donde han organizado incluso un evento en Cochabamba para tratar de boicotear esta propuesta de ley”, sostuvo.

Estas afirmaciones corresponden a denuncias realizadas por el presidente de la FBF y no constituyen hechos judicialmente establecidos.

Costa aseguró que el objetivo sería generar desconfianza entre los parlamentarios que deben continuar el tratamiento del proyecto.

Niega vínculos delictivos con Mariaca y Saucedo

Consultado sobre su relación con Roger Mariaca y Romer Saucedo, el presidente de la FBF explicó que, por las funciones que desempeña, mantiene contacto permanente con distintas autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Aseguró que esos encuentros responden exclusivamente a asuntos institucionales relacionados con la actividad deportiva.

“Absolutamente interinstitucional. Como representante de la Federación Boliviana de Fútbol siempre estamos en contacto con autoridades”, señaló.

Costa explicó que la Federación también mantiene comunicación con fiscales y autoridades policiales cuando debe atender denuncias relacionadas con futbolistas o instituciones deportivas.

Asimismo, negó que Mariaca hubiera asistido a alguna invitación realizada por la FBF, incluido el viaje al repechaje de la selección boliviana.

“El señor Roger Mariaca no ha asistido a ninguna invitación que se ha realizado por parte de la Federación Boliviana de Fútbol”, aseguró.

Sobre los viajes en vuelos chárter, explicó que la Federación invita a autoridades estatales y deportivas a encuentros de la selección nacional como parte de sus actividades protocolares.

FBF exigirá pruebas y prepara acciones legales

Costa anunció que el equipo jurídico de la Federación trabaja en las medidas que asumirá frente a las acusaciones realizadas por los asambleístas.

Sostuvo que los legisladores deben presentar los elementos que respalden sus denuncias y advirtió que no permitirá que se dañe su imagen mediante afirmaciones sin sustento.

“Vamos a exigir que presenten las pruebas y, de no hacerlo, vamos a asumir las acciones legales”, manifestó.

El dirigente calificó de irresponsable que se vincule a una institución deportiva con una presunta organización criminal sin presentar previamente documentación que permita verificar los señalamientos.

Por su parte, la diputada Sofía Rocha, de la alianza Libre, aseguró que cuenta con información sobre los supuestos vínculos entre Costa, Mariaca y Saucedo, y anunció que solicitará investigaciones ante el Ministerio Público.

Asegura que continuará impulsando la normativa

El presidente de la FBF manifestó que la controversia no detendrá las gestiones para conseguir la aprobación del proyecto.

Afirmó que la propuesta fue trabajada durante varias gestiones gubernamentales y que actualmente existe interés en fortalecer el financiamiento de las distintas disciplinas deportivas.

Según Costa, Bolivia necesita mecanismos similares a los existentes en otros países para incentivar a empresas privadas a respaldar a los atletas nacionales.

“Nosotros vamos a seguir luchando por eso. Yo estoy más de cinco años, casi seis años, trabajando y luchando por esta aprobación”, sostuvo.