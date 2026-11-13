Se reanudan los viajes desde La Paz hacia Arica e Iquique tras levantamiento del paro en Chile

Los viajes internacionales desde la terminal de buses de La Paz hacia las ciudades chilenas de Arica e Iquique se reanudaron tras el levantamiento del paro de transportistas en Chile, luego de que el sector llegara a un acuerdo con el Gobierno de ese país.

El servicio estuvo interrumpido desde el martes debido a las movilizaciones en el vecino país. Sin embargo, las empresas de transporte confirmaron que desde este viernes las salidas se realizan con normalidad.

Respecto a la demanda de pasajeros, indicó que por el momento es regular, aunque esperan que las personas interesadas en viajar vuelvan a acercarse a la terminal.

Los precios de los pasajes se mantienen en Bs 250 para la ruta La Paz-Arica y Bs 300 para el destino Iquique.

De esta manera, se restablece el servicio de transporte internacional hacia ambas ciudades chilenas, luego de varios días de interrupción por el conflicto de los transportistas.