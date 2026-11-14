En vivo por Red Uno: Vive el glamour de Trendy Fashion Week

Este sábado 14 de noviembre, a partir de las 19:00, el público boliviano vuelve a revivir los momentos más vibrantes del Trendy Fashion Week 2026.

La transmisión se realiza de manera simultánea a través de las pantallas de Red Uno, www.reduno.com.bo y todas sus plataformas digitales, así como por la Xona Streaming, llevando nuevamente lo mejor de la moda nacional a miles de hogares.

Lo más destacado de la pasarela cruceña

El especial recopila lo sucedido durante las dos intensas jornadas que se desarrollaron los días 11 y 12 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).

De este modo, los espectadores volverán a disfrutar del despliegue de creatividad, elegancia y vanguardia que convirtió a la capital oriental en el epicentro del diseño en el país.

Bajo el concepto “Bolivia crea, el mundo atiende”, la emisión repasará las colecciones de referentes consagrados como Liliana Castellano, Rosita Hurtado y Galo Sánchez.

Asimismo, la audiencia apreciará el talento de los estudiantes de Diseño y Gestión de la Moda de la UPSA, quienes compartieron escenario con las grandes figuras en una celebración de juventud y experiencia.