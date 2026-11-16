El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este lunes 16 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,67 por dólar estadounidense, cifra que no mostró mayores cambios durante el fin de semana.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este lunes?

En el mercado paralelo, la cotización de referencia tuvo cambios durante las últimas horas. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se ubica este lunes en Bs 11,87 en la compra y Bs 11,95 en la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 11,87 para la compra y Bs 11,98 para la venta. Al comparar ambas jornadas, se evidenció que en la compra no existieron cambios en las cifras, a diferencia de la venta, donde el mismo redujo en Bs 0,03.

De esta manera, el valor de referencia del mercado paralelo continúa por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central.

El mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus valores no constituyen un tipo de cambio oficial. Entretanto, el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.