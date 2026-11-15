¿Qué trabajadores tendrán tolerancia laboral este lunes 16 de noviembre?

El Ministerio de Trabajo dispuso tolerancia laboral para los trabajadores del sector público del municipio de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa), en Chuquisaca, este lunes 16 de noviembre, con motivo del 79.º aniversario de su fundación.

La medida fue comunicada a través de un documento emitido por la Jefatura Regional de Trabajo de Monteagudo, que establece que la tolerancia será de carácter excepcional y estará destinada exclusivamente a permitir la participación de los servidores públicos en los actos cívicos programados por la efeméride.

El comunicado señala que las entidades públicas deberán coordinar la aplicación de esta disposición con sus respectivas unidades de Recursos Humanos y organizar a su personal para garantizar la continuidad de los servicios y la atención a la población.

En cuanto al sector privado, el Ministerio de Trabajo aclaró que deberá cumplir con la normativa interna vigente y los acuerdos establecidos entre empleadores y trabajadores, respetando las modalidades y los horarios laborales.

La disposición fue emitida el 12 de noviembre en Monteagudo y lleva la identificación MT-JDTCH-JRTMO-MAR-N.º 002/2026.