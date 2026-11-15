Maestros suspenden huelgas y trasladan sus protestas a La Paz

La Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia determinó levantar los piquetes de huelga de hambre instalados en los diferentes departamentos y concentrar la medida de presión en la ciudad de La Paz, tras 13 días de movilizaciones y luego de romper el diálogo con el Gobierno.

La decisión fue asumida en un ampliado nacional, donde también se resolvió mantener las movilizaciones en las regiones mediante marchas y mítines permanentes. La dirigencia anunció que no abandonará su rechazo al anteproyecto de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos.

Huelga de hambre se concentrará en La Paz

Una representante de la Confederación confirmó que los piquetes instalados en los departamentos serán suspendidos y que la medida se masificará en la sede de Gobierno.

“Se va a masificar las medidas de huelga de hambre aquí en la ciudad de La Paz. Las diferentes ejecutivas han bajado a las 31 federaciones a socializar las determinaciones de la Conferencia. Van a continuar las movilizaciones en la calle”, manifestó.

En La Paz, los tres piquetes cumplen 13 días de protesta. Según el reporte, tres integrantes del piquete de la Federación de La Paz ya fueron dados de baja debido a su estado de salud.

Maestros preparan asamblea extraordinaria

En Santa Cruz, los maestros urbanos también levantaron el piquete de huelga de hambre después de 13 días de protesta. La dirigencia anunció una reunión para las 16:00, en la que se analizarán las próximas acciones a escala nacional.

El encuentro permitirá evaluar la ruptura de las negociaciones y definir nuevas estrategias para continuar con las medidas de presión.

Buscan sumar a la COB y otros sectores a las movilizaciones

El magisterio urbano anunció que buscará alianzas con otros sectores sociales para fortalecer su rechazo al anteproyecto de descentralización.

La dirigencia informó que recibió el respaldo de representantes del magisterio rural y de juntas vecinales. Además, señaló que la Central Obrera Boliviana convocó a un ampliado para el martes, donde se analizará cómo sumarse a las movilizaciones.

“Vamos a hacer alianzas con todos los sectores. Ayer ya nos vinieron a visitar los colegas rurales, como también otros vecinos, juntas vecinales, y de aquí para adelante también se va a sumar la Central Obrera Boliviana a nuestra lucha”, sostuvo un representante del sector.

El magisterio insiste en que su principal demanda es la eliminación definitiva del anteproyecto de descentralización y asegura que continuará defendiendo la educación pública, fiscal y gratuita.