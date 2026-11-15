Así rescataron un vehículo que quedó atrapado tras la intensa lluvia en Cochabamba

Un vehículo tipo vagoneta quedó atrapado en el puente Tamborada, al sur de la ciudad de Cochabamba, tras las intensas lluvias registradas durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo. Para recuperar el motorizado fue necesario desplazar maquinaria pesada hasta el lugar.

En imágenes compartidas por redes sociales se observa que el automóvil, de color blanco, quedó parcialmente sumergido y atrapado en medio de lodo, escombros y basura. Además, presentaba daños considerables en la parte superior y el parabrisas. Equipos de emergencia emplearon una retroexcavadora para retirar el vehículo del lugar.

El hecho se produjo en medio de las emergencias ocasionadas por las precipitaciones pluviales que afectaron a diferentes sectores del municipio.

Reporte oficial de daños por lluvias

El secretario de Infraestructura de la Alcaldía, Hugo Sánchez, informó que las lluvias provocaron inundaciones en los pasos a desnivel del puente de Quillacollo y del aeropuerto, que posteriormente fueron liberados.

Asimismo, reportó viviendas afectadas en las zonas de Kaspichak’a, Lacma Cerro Blanco, Base Aérea, Valverde, Arquímedes y Tamborada. Para atender las emergencias, la Alcaldía movilizó cuadrillas de trabajadores durante la noche y realizó un relevo por la mañana, con 300 funcionarios distribuidos en distintos puntos.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Dennis Rosales, pidió a la población evitar arrojar basura en calles y avenidas, debido a que los residuos obstruyen las rejillas y los cárcamos, dificultando el desfogue del agua.

También recomendó no acercarse a ríos, torrenteras y canales durante la temporada de lluvias, ante el riesgo de crecidas repentinas.