Lluvias inundan calles, viviendas y dejan vehículos atrapados en Cochabamba

La intensa lluvia que cayó durante varias horas entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo provocó inundaciones y estragos en Cochabamba. Calles anegadas, viviendas afectadas y vehículos atrapados marcaron las emergencias reportadas en la ciudad y otros municipios de la región metropolitana.

Los sectores más afectados se encuentran en la ciudad de Cochabamba, Tiquipaya, Sacaba y Quillacollo, donde la acumulación de agua dificultó la circulación vehicular y peatonal.

Puentes a desnivel quedan inundados

En la ciudad de Cochabamba, varios pasos a desnivel quedaron anegados y algunos vehículos quedaron detenidos en medio del agua.

Uno de los casos se registró en el distribuidor del puente Quillacollo, en el sector este, donde un camión con ganado quedó atrapado debido a la acumulación de agua.

El gerente de la Unidad Municipal de Mantenimiento, Infraestructura, Prevención de Riesgos y Emergencias (Umipre Proman), Sergio Rodríguez, informó a través de sus redes sociales que se desplegaron equipos de emergencia para desfogar el agua mediante bombas y liberar el motorizado que quedó atrapado en el lugar.

Dos personas intentan contener el avance del agua con tablas en una calle inundada durante la noche. Foto: APG

Quillacollo: Plaza Bolívar queda anegada

En el municipio de Quillacollo, las intensas precipitaciones superaron la capacidad del sistema de drenaje en distintos sectores.

Uno de los puntos más críticos fue el casco viejo, específicamente la plaza Bolívar, que quedó completamente inundada, dificultando el tránsito de peatones y vehículos.

Vecinos de diferentes distritos también solicitaron la intervención de las cuadrillas de emergencia y maquinaria municipal para retirar el agua acumulada y limpiar los sumideros.

Despliegan equipos de emergencia

Ante las inundaciones, personal municipal desplegó cuadrillas para atender los reportes de emergencia. Los trabajos se concentran en el bombeo y desfogue del agua retenida en calles y pasos a desnivel.

Mientras tanto, las alcaldías de los municipios afectados continúan evaluando los daños ocasionados por las precipitaciones.

Se espera que en las próximas horas las autoridades municipales brinden un informe oficial sobre las afectaciones registradas.