Alertan sobre el riesgo de incendios en viviendas de Santa Cruz por las altas temperaturas

Las elevadas temperaturas que se registran en el departamento de Santa Cruz no solo mantienen la preocupación por los incendios forestales, sino que también generan condiciones de riesgo para las comunidades, viviendas y establecimientos comerciales. Ante este panorama, el cuerpo de bomberos pidió a la población tomar precauciones para evitar incendios estructurales.

Si bien hasta el momento los incendios reportados son de tipo forestal, los bomberos advierten que el intenso calor puede favorecer la propagación del fuego y aumentar el peligro en zonas habitadas, especialmente cuando existen instalaciones eléctricas deficientes, fugas de gas o almacenamiento inadecuado de sustancias inflamables.

El comandante de bomberos, Álvaro Castillo, explicó que entre las principales causas de los incendios estructurales están la acumulación de líquidos inflamables en espacios sin ventilación, las fugas de gas domiciliario y los problemas en las conexiones eléctricas.

“Muchos de los incendios de orden estructural pasan por dos y por tres situaciones, acumulación de líquidos inflamables en estructuras no ventiladas, fugas de gases domiciliarios o en su defecto problemas en la conexión eléctrica. Los que son almacenamiento de combustibles tienen que hacerlo en lugares ventilados, no en el domicilio”, señaló Castillo.

Asimismo, advirtió que las altas temperaturas pueden afectar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, debido a que dificultan la disipación del calor y provocan un mayor desgaste en los cables y conexiones.

“La alta temperatura va a evitar que de alguna u otra forma esa temperatura en el delante se disipe de manera rápida y lógicamente va a generar un desgaste prematuro en estas conexiones, en este cableado. Y lo que la gente tiene que empezar a pensar es colocar sistemas de protección, termodesconectores, diferenciales, hacer una mejora en su conexión eléctrica”, agregó.

Ante esta situación, los bomberos recomiendan mantener los combustibles y líquidos inflamables en espacios ventilados y alejados de las viviendas, revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, verificar las conexiones de gas y evitar sobrecargar los enchufes