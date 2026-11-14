Maestros de La Paz cumplen 12 días de huelga de hambre en tres piquetes

El magisterio urbano de La Paz mantiene tres piquetes de huelga de hambre en la sede de gobierno, cumpliendo doce días de extrema medida en rechazo al anteproyecto de ley que busca transferir la administración y contratación docente de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos a las gobernaciones.

En medio de esta protesta sostenida por más de 15 educadores, una de las profesoras movilizadas exigió directamente a la autoridad de educación: “Nosotros le decimos al ministro, cumpla sus acuerdos, señor ministro”.

Los docentes recuerdan que en mayo se pactó frenar cualquier iniciativa de traspaso administrativo, por lo que cuestionan las actuales reuniones del Ejecutivo con autoridades departamentales, directivos de institutos y padres de familia.

Respecto a esta situación y al trasfondo financiero del conflicto, la representante de los huelguistas cuestionó al ministro de Educación: “Dígale a la población por qué ha reducido el 50% del presupuesto para la gestión 2027 y que por eso pretende descentralizar la educación”.

Tras casi dos semanas de ayuno, los maestros reportan síntomas de agotamiento extremo, aunque ratifican que sostendrán la protesta hasta recibir respuestas concretas.

Sobre las consecuencias físicas de la medida y la postura gubernamental, la docente advirtió que “así esté nuestra salud en riesgo, nosotros vamos a continuar y más bien hacemos responsable al ministro sobre nuestra salud y nuestra integridad”.