¿Se ampliará la fecha límite para ingresar a Prekinder? Esto dijo Educación

El Ministerio de Educación de Bolivia confirmó de manera oficial que el plazo de edad para el ingreso al nivel Inicial en Familia Comunitaria de la gestión 2027 se amplía por tres meses respecto a la norma previa.

Esta modificación ratificada recientemente permite que los niños que cumplan cuatro años hasta el 31 de marzo de 2027 puedan inscribirse al primer año de educación inicial, conocido como prekínder.

La disposición vigente abarca también al segundo año de este ciclo formativo, habilitando el registro en kínder para aquellos menores que alcancen los cinco años hasta la misma fecha límite de marzo.

Con este ajuste normativo, se deja sin efecto la restricción anterior que exigía a los postulantes tener la edad cumplida hasta el 31 de diciembre de 2026 para iniciar su escolaridad.

Para fijar el 31 de marzo como el tope máximo, los equipos técnicos evaluaron factores determinantes en la primera infancia, tales como el desarrollo psicomotor, la madurez emocional y la capacidad de adaptación al entorno escolar.

Bajo estos parámetros pedagógicos, la cartera de Estado descartó por completo la posibilidad de extender el margen de edad hasta los meses de junio o julio de 2027.

La determinación surgió tras una serie de mesas de trabajo que reunieron a autoridades estatales, maestros, representantes de padres de familia y expertos en pedagogía.

Aunque la medida fue anunciada originalmente el 14 de agosto de 2026, su ratificación busca dar certidumbre a los hogares bolivianos que planifican el comienzo de la etapa estudiantil de sus hijos.

Planificación para la gestión 2027

Esta definición oficial brinda a las madres y padres de familia del país un panorama claro para verificar con anticipación si sus hijos cumplen con el requisito etario exigido.

De esta manera, los hogares cuentan con el tiempo suficiente para organizar la documentación necesaria antes de la apertura del periodo de inscripciones escolares en todo el territorio nacional.