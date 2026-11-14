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¿Lloverá en tu ciudad? Senamhi prevé tormentas eléctricas y lluvias en varias regiones de Bolivia este sábado

Las temperaturas mínimas estarán entre 4°C y 24°C, mientras que las máximas llegarán hasta los 34°C.

Charles M. Flores

14/11/2026 7:59

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Distintas condiciones del cielo se esperan este sábado en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

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El clima tendrá condiciones variadas en Bolivia este sábado 14 de noviembre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica lluvias, posibles tormentas eléctricas y cielos nubosos en distintas regiones del país, en una jornada en la que las temperaturas también mostrarán diferencias marcadas entre el occidente, los valles y el oriente.

De acuerdo con el reporte, las temperaturas mínimas en las ciudades capitales estarán entre los 4°C y 24°C, mientras que las máximas oscilarán entre los 14°C y 34°C. El Alto tendrá el registro mínimo más bajo, mientras que Cobija y Santa Cruz de la Sierra alcanzarán las temperaturas máximas más elevadas.

En el occidente, La Paz tendrá una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 16°C. La mañana comenzará con cielos despejados, pero las condiciones cambiarán durante la tarde, cuando se prevén lluvias y tormentas eléctricas. Por la noche volverá el cielo despejado.

El Alto registrará temperaturas de entre 4°C y 14°C. La jornada comenzará con cielos despejados y se prevé la presencia de tormentas eléctricas y lluvias durante la noche.

En Oruro, el termómetro marcará una mínima de 6°C y una máxima de 19°C. El pronóstico contempla tormentas eléctricas durante la mañana, lluvias por la tarde y cielos despejados en horas de la noche.

Potosí tendrá temperaturas entre los 5°C y 18°C. Se esperan cielos despejados durante la mañana, lluvias por la tarde y nuevamente condiciones despejadas durante la noche.

Lluvias y tormentas en los valles

En Cochabamba, las temperaturas oscilarán entre los 13°C y 24°C. Durante la mañana se esperan cielos despejados a parcialmente soleados, mientras que por la tarde existe probabilidad de tormentas eléctricas y por la noche se prevén lluvias.

Sucre tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 24°C. El día comenzará con cielos soleados, continuará con condiciones despejadas por la tarde y terminará con lluvias durante la noche.

En Tarija, las temperaturas estarán entre los 14°C y 30°C. Aunque la mañana se presentará con cielo despejado, el panorama cambiará por la tarde con posibles tormentas eléctricas, seguidas de lluvias durante la noche.

Cobija y Santa Cruz alcanzarán los 34°C

En el norte y el oriente del país se registrarán algunas de las temperaturas más altas de la jornada. Cobija alcanzará una máxima de 34°C, con una mínima de 24°C. Para esta ciudad se pronostican cielos despejados durante la mañana, probabilidad de lluvias por la tarde y cielos parcialmente nublados por la noche.

Trinidad tendrá temperaturas de entre 22°C y 32°C. Según el pronóstico, se esperan cielos parcialmente soleados durante la mañana, la tarde y la noche, sin precipitaciones señaladas.

Por su parte, Santa Cruz de la Sierra registrará una mínima de 24°C y una máxima de 34°C, entre las más elevadas de las capitales. La jornada estará marcada por cielos parcialmente soleados y nubosos durante los tres periodos del día, sin lluvias previstas en el reporte.


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