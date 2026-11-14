Flota queda volcada cerca de Challapata; reportan personas fallecidas

Un fatal siniestro vial registrado alrededor de las 03:00 de la madrugada de este sábado en inmediaciones de Challapata, en Oruro, preliminarmente se conoce que dejó el saldo de al menos dos personas fallecidas y múltiples heridos.

El hecho involucró a un bus de transporte interdepartamental que había partido desde Tarija con destino final en la ciudad de La Paz.

Según los testimonios recabados entre los propios pasajeros que viajaban a bordo, el motorizado sufrió un vuelco debido a que circulaba con exceso de velocidad por este tramo carretero.

Tras el impacto, los afectados fueron evacuados de urgencia hacia el centro médico más cercano, mientras se aguarda el reporte oficial de la Policía para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.