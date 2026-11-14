Bus de la Uagrm sufre vuelco lateral en ruta a Santa Cruz

Un bus institucional de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) sufrió un incidente vial este viernes mientras retornaba a Santa Cruz de la Sierra con estudiantes y docentes desde el Centro de Yabaré.

Según el comunicado oficial emitido por las autoridades de dicha unidad académica, el hecho ocurrió en un tramo afectado por las intensas lluvias, provocando que el motorizado quedara recostado sobre uno de sus laterales.

La casa de estudios superiores precisó que, como consecuencia del suceso, dos alumnos presentaron lesiones leves y recibieron atención médica oportuna, encontrándose actualmente estables y fuera de peligro.

Asimismo, mediante el comunicado oficial, aseguraron que los demás universitarios y catedráticos están en buen estado de salud, garantizando el seguimiento correspondiente a su comunidad.

Las autoridades de la facultad exhortaron a la población a evitar la difusión de información no verificada y a mantenerse informada a través de sus canales oficiales. De esta manera, reiteraron su agradecimiento por la preocupación y solidaridad expresadas, priorizando la seguridad y el bienestar de su comunidad académica.