El ministro de Educación, Erick Sanjinés, anunció que buscará una nueva convocatoria al magisterio urbano, después de que la dirigencia de las 31 federaciones decidiera romper la mesa de diálogo instalada este viernes 13 de noviembre en La Paz, sin alcanzar una solución al conflicto por la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos.

Tras la reunión, que se desarrolló durante aproximadamente tres horas con la mediación de la Defensoría del Pueblo, la autoridad gubernamental aseguró que mantiene su disposición de continuar las negociaciones, pese a la decisión asumida por los representantes del sector.

“Creo todavía en el diálogo, lo he estado insistiendo mucho en este tiempo y, en definitiva, espero que pronto volvamos a estar reunidos”, manifestó Sanjinés.

La autoridad señaló que el Gobierno analizará los mecanismos para reiterar la invitación a los dirigentes, mientras el magisterio urbano anunció la continuidad de sus medidas de presión.

Ministro defiende el acuerdo alcanzado con los maestros rurales

Sanjinés explicó que el Gobierno no puede desconocer el acuerdo suscrito el miércoles 11 de noviembre con la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, que establece la suspensión del anteproyecto y la instalación de mesas técnicas regionales.

“Nosotros tenemos un acuerdo ya firmado con los maestros rurales. Tenemos que ser también coherentes, tenemos que seguir por lo menos la línea del acuerdo firmado”, afirmó.

El ministro recordó que ese entendimiento fue resultado de varias reuniones y contó con la participación de la Defensoría del Pueblo.

“Ese acuerdo es también producto de varias sesiones de diálogo, las últimas dos acá en la Defensoría del Pueblo, que tiene además la firma del defensor del Pueblo como garante”, explicó.

En ese sentido, insistió en que las autoridades deben respetar los compromisos asumidos con el magisterio rural.

“Tampoco podemos mandar por el tubo ese acuerdo y, por lo tanto, también tenemos que respetar las cosas”, sostuvo.

Gobierno buscará una nueva convocatoria

Consultado sobre las acciones que asumirá el Ministerio de Educación para solucionar el conflicto, Sanjinés aseguró que ya sostuvo conversaciones con representantes de la Defensoría del Pueblo para analizar la posibilidad de convocar nuevamente a los dirigentes urbanos.

“Hemos estado dialogando ahora con la gente de la Defensoría del Pueblo, viendo la forma de reiterar la invitación”, manifestó.

La autoridad explicó que el Ministerio también evaluará la posibilidad de realizar una convocatoria directa.

“Tal vez volverlos a invitar. Veremos, vamos a seguir apostando por el diálogo”, reiteró.

Sin embargo, no precisó una fecha para retomar las negociaciones

Ratifica que se elaborará un nuevo modelo de gestión

El titular de Educación también defendió los compromisos asumidos con el magisterio rural respecto al futuro de los institutos técnicos y tecnológicos.

Explicó que el Gobierno pretende elaborar un diagnóstico participativo sobre la situación de estos establecimientos para posteriormente definir un nuevo modelo de gestión.

“Vamos a elaborar un diagnóstico con la participación de los verdaderos actores en mesas regionales. Ese diagnóstico va a dar pie a un nuevo modelo de gestión de los institutos técnicos”, señaló.

El ministro sostuvo que las decisiones deberán surgir de la evaluación realizada en las diferentes regiones del país.

El acuerdo con los maestros rurales establece que el anteproyecto de descentralización permanecerá suspendido mientras se desarrolla ese proceso.