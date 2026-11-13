Entre lágrimas, hombre pide recuperar su vehículo robado en La Paz

Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectado, Silvestre Quispe pidió ayuda para recuperar su vehículo, que fue robado en inmediaciones de la avenida Mecapaca y la calle 23, en la zona Sur de La Paz. El motorizado era su principal herramienta de trabajo y ahora teme quedarse sin una fuente de ingresos.

En contacto con Red Uno, el afectado relató que dejó su automóvil estacionado la noche del miércoles, como acostumbraba hacerlo desde hace casi un año. Sin embargo, cuando salió la mañana siguiente para dirigirse a trabajar, descubrió que había desaparecido.

“No sé qué voy a hacer, pero le pido a Dios que aparezca”, expresó conmovido.

El hombre aseguró que recorrió diferentes sectores de La Paz y El Alto buscando su vehículo, mientras familiares y conocidos lo ayudaban a revisar las imágenes de cámaras de seguridad.

Delincuentes se llevaron el vehículo rodando antes de encenderlo

Según relató la víctima, el automóvil fue estacionado el miércoles alrededor de las 20:30, en el mismo lugar donde habitualmente lo dejaba.

“Este lugar es donde yo dejo el auto. Siempre aquí es como si fuera mi lugar. Lo he dejado el miércoles a las 8:30 de la noche, pero ayer en la mañana, a las 7:30, salgo para irme a mi trabajo y ya no había el auto”, contó Quispe.

Tras descubrir el robo, acudió a los vecinos para solicitar las grabaciones de sus cámaras de vigilancia.

Las imágenes permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por los delincuentes.

De acuerdo con el afectado, dos o tres personas habrían participado en el robo y trasladaron inicialmente el vehículo sin encender el motor, presuntamente para evitar llamar la atención.

Posteriormente, los sospechosos habrían conseguido ponerlo en funcionamiento cuando llegaron a inmediaciones de la calle 8 de Calacoto.

Cámaras permitieron identificar parte del recorrido

Quispe explicó que los registros de seguridad también muestran a los presuntos delincuentes realizando movimientos alrededor del vehículo y cambiándose algunas prendas de vestir.

El afectado considera que estas grabaciones podrían ayudar a identificar a los responsables y establecer la ruta utilizada después del robo.

“Los videos también hemos captado de los vecinos y ya tenemos cómo han llevado”, manifestó.

Según su reconstrucción, el motorizado fue trasladado inicialmente por la avenida Mecapaca y posteriormente conducido hacia otros sectores de La Paz.

Vehículo robado fue rastreado hasta un surtidor de El Alto

Una de las pistas más importantes surgió después de que Quispe consiguiera información sobre una presunta carga de Gas Natural Vehicular (GNV) realizada con el automóvil sustraído.

De acuerdo con su relato, el vehículo habría sido identificado alrededor de las 03:56 en un surtidor de Villa Victoria, en la ciudad de El Alto.

“Como hemos visto que ha cargado en El Alto, entonces ya tenemos las pistas, pero no encontramos nada hasta ahorita”, señaló.

El afectado explicó que, después de ese registro, perdió el rastro del motorizado.

Recorrió Achocalla y otros sectores sin resultados

Desesperado por recuperar su herramienta de trabajo, Quispe aseguró que dedicó prácticamente toda una jornada a buscar el automóvil.

Junto con otras personas recorrió diferentes sectores, incluido el municipio de Achocalla, intentando encontrar alguna pista sobre su ubicación.

“Hemos ido a buscar todo el día ayer, casi todo el día en Achocalla, y sin nada estábamos”, lamentó.

La víctima explicó que también presentó una denuncia formal ante la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) y proporcionó las imágenes conseguidas.

“Le pido a Dios que aparezca”: el pedido de la víctima