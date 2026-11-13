El dólar paralelo cierra la semana a la baja este viernes

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este viernes 13 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, marcadas por un descenso sostenido desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de las operaciones.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,83 para la compra y Bs 11,93 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia marcó Bs 11,83 para la compra y Bs 11,93 para la venta el 13 de noviembre de 2026.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó un retroceso paulatino conforme avanzaron las horas:

06:00 a.m.: La divisa abrió en sus valores máximos del día, cotizándose en Bs 11,94 para la compra y Bs 11,99 para la venta .

Mediodía: Se registró una primera caída en ambos indicadores, situándose en Bs 11,85 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

Cierre de jornada: La cotización continuó bajando hacia el final de la tarde hasta concluir en Bs 11,83 (compra) y Bs 11,93 (venta).

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,67, manteniendo una brecha por debajo de las cifras negociadas en el mercado paralelo informal.