El precio del dólar en el mercado paralelo boliviano registró diferentes variaciones entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre. Durante estas cinco jornadas, las cotizaciones de compra y venta experimentaron subidas y bajadas, aunque terminaron la semana con valores inferiores a los registrados el lunes.

Los movimientos reflejan un comportamiento variable del mercado, que presentó cambios en las cotizaciones a lo largo de la semana, sin mantener una tendencia constante.

Para quienes tienen previsto comprar o vender dólares, conocer los precios registrados en cada jornada permite tener una referencia de cómo se comportó el mercado paralelo durante los últimos días.

Así se cotizó el dólar paralelo del 9 al 13 de noviembre

De acuerdo con los datos proporcionados, estas fueron las cotizaciones registradas durante la semana:

Lunes 9 de noviembre: Bs 11,96 para la compra y Bs 12,01 para la venta.

Martes 10 de noviembre: Bs 11,84 para la compra y Bs 11,95 para la venta.

Miércoles 11 de noviembre: Bs 11,88 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

Jueves 12 de noviembre: Bs 11,88 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

Viernes 13 de noviembre: Bs 11,85 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

Uno de los cambios más importantes se registró entre el lunes y el martes, cuando el precio de compra bajó de Bs 11,96 a Bs 11,84, mientras que la cotización de venta pasó de Bs 12,01 a Bs 11,95. Esto representó una disminución de Bs 0,12 y Bs 0,06, respectivamente, por dólar.

Sin embargo, el miércoles el mercado mostró una recuperación. La cotización de compra subió a Bs 11,88, mientras que el precio de venta llegó a Bs 11,98. Esto significó un incremento de Bs 0,04 en la compra y Bs 0,03 en la venta respecto a la jornada anterior.

El jueves, el precio de compra se mantuvo en Bs 11,88, mientras que la venta registró un ligero incremento hasta Bs 11,99. Para el viernes, ambas cotizaciones volvieron a bajar: la compra se ubicó en Bs 11,85 y la venta en Bs 11,97.

¿Cómo cerró la semana el dólar paralelo?

Al comparar las cotizaciones del lunes 9 con las del viernes 13 de noviembre, se observa que el precio de compra pasó de Bs 11,96 a Bs 11,85, lo que representa una disminución de Bs 0,11 por dólar.

Por su parte, el precio de venta descendió de Bs 12,01 a Bs 11,97, con una diferencia de Bs 0,04.