Bolivia certifica 2,3 TCF de reservas de gas, el nivel más bajo en 20 años

Bolivia cuenta con 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas natural, la cifra más baja registrada en los últimos 20 años. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, presentó este viernes en Santa Cruz la certificación correspondiente al 31 de diciembre de 2025 y advirtió que el país produce y consume más gas del que logra reponer mediante nuevos descubrimientos.

El informe, elaborado por la consultora canadiense GLJ, también establece que las reservas probadas de petróleo y condensado alcanzan los 57 millones de barriles.

Durante la presentación, Daroca detalló que las reservas de gas natural llegan a 2,30 TCF en la categoría probada (1P), 2,76 TCF en la probada y probable (2P), y 3,24 TCF en la probada, probable y posible (3P).

En cuanto a los hidrocarburos líquidos, la certificación registra 57 millones de barriles de reservas probadas, 67,89 millones en la categoría probada y probable, y 78 millones en la probada, probable y posible.

“Este nivel de reservas que hoy presentamos constituye el nivel más bajo de reservas que tenemos certificadas a lo largo de los últimos 20 años”, afirmó Daroca.

Bolivia repone menos gas del que consume

Uno de los principales indicadores expuestos por el titular de YPFB fue el índice de reposición de reservas de gas, que se situó en 0,86. Esto significa que el país produce y consume más gas del que incorpora mediante nuevos descubrimientos.

“Venimos consumiendo y produciendo más gas del que estamos incorporando como nuevas reservas”, advirtió.

En el caso del petróleo, el índice de reposición llegó a 1,93. Sin embargo, Daroca aclaró que este resultado debe analizarse tomando en cuenta que la producción petrolera nacional es baja, por lo que cualquier incremento puede elevar el indicador.

Recursos contingentes y proyectos por desarrollar

La certificación también incluye recursos contingentes, que corresponden a hidrocarburos descubiertos cuya recuperación comercial todavía depende de superar dificultades técnicas, económicas, comerciales u otras condiciones.

En gas natural, estos recursos alcanzan 0,25 TCF en la categoría 1C, 0,41 TCF en 2C y 0,69 TCF en 3C. En líquidos, los volúmenes llegan a 10,8 millones, 15 millones y 26,34 millones de barriles, respectivamente.

Daroca explicó que también existen recursos no descubiertos que fueron identificados y clasificados, pero que no forman parte de las reservas certificadas. Entre ellos mencionó el proyecto Domo Oso, que tiene potencial hidrocarburífero, aunque requiere la perforación de un pozo para confirmar el descubrimiento.

El presidente de YPFB informó que la consultora GLJ fue contratada por un monto de 297 millones. El proceso contempló dos productos: una evaluación de la cuantificación de los hidrocarburos disponibles y un segundo estudio que incorporó criterios técnicos, económicos, legales y comerciales para establecer las reservas.

Asimismo, señaló que está en marcha el proceso para iniciar una nueva licitación destinada a certificar las reservas correspondientes a la gestión 2026.

La exploración recibió menos inversiones

Daroca también presentó datos sobre las inversiones en exploración y explotación realizadas entre 2006 y 2026. En ese periodo, se destinaron aproximadamente 11.000 millones de dólares a ambos rubros.

De ese monto, 7.266 millones de dólares fueron para la explotación de campos existentes y 3.892 millones para actividades de exploración. En explotación, el 73% de las inversiones correspondió a las empresas operadoras y el 27% a YPFB. En exploración, el 60% estuvo a cargo de YPFB Corporación y el 40% de las operadoras.

El titular de la estatal señaló que la mayor parte de los recursos se concentró en desarrollar campos y producir hidrocarburos ya descubiertos, mientras que la exploración recibió una menor proporción de las inversiones.

También indicó que, durante los últimos cuatro años, cerca del 80% de las inversiones en exploración y explotación estuvo a cargo de YPFB Corporación, debido a que los incentivos existentes no habrían generado las condiciones económicas necesarias para atraer mayores inversiones de las empresas operadoras.

Entre las actividades realizadas en 2025 mencionó perforaciones en Enconada, Yapacaní, Junín, Montecristo, San Ignacio y Churumas, además de intervenciones en pozos de Sábalo, Yapacaní y Toro. También destacó trabajos en sistemas de compresión, gas lift y mejoras en instalaciones de producción.

Bolivia podría dejar de exportar gas en 2030

Daroca alertó sobre la reducción de la renta petrolera. Según los datos presentados, en sus mejores años alcanzó aproximadamente 5.400 millones de dólares, pero se proyecta que llegue a cerca de 1.000 millones en 2026 y disminuya hasta 378 millones en 2030.

“Esta es una tendencia preocupante, es una tendencia que tenemos que revertir”, sostuvo.

El presidente de YPFB advirtió que, si no se incrementan las inversiones ni se recupera la producción, Bolivia podría dejar de exportar gas natural en 2030 y destinar toda su producción al mercado interno.

“El año 2030 terminamos de exportar nuestro gas, empezamos a usar todo el gas en el mercado interno”, expresó.

Daroca aclaró que se trata de un escenario condicionado a la falta de nuevas inversiones y señaló que existen proyectos exploratorios con potencial para modificar las proyecciones.

“Creemos que tenemos el potencial para revertir esto”, afirmó, al considerar necesario contar con un nuevo marco normativo que incentive las inversiones en el sector hidrocarburífero. La certificación refleja el desafío que enfrenta Bolivia para reponer sus reservas, recuperar la producción y sostener el abastecimiento interno y las exportaciones de gas natural.