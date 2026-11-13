YPFB presentará este viernes la certificación anual de reservas de hidrocarburos de Bolivia

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentará este viernes 13 de noviembre la Certificación Anual de Reservas de Hidrocarburos de Bolivia correspondiente a la gestión 2025, en cumplimiento de la Ley N.º 3740 y el Decreto Supremo N.º 5114.

El acto está programado para las 10:30 en el auditorio de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) de YPFB, ubicado en la avenida Grigotá y tercer anillo externo, en la ciudad de Santa Cruz.

La publicación permitirá conocer los resultados de la certificación de las reservas nacionales de hidrocarburos y contar con datos oficiales sobre la situación de los recursos energéticos del país.

La presentación cobra relevancia luego de que el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, señalara en su informe del primer año de gestión que la producción nacional de gas natural atraviesa una caída y que se iniciaron trabajos de perforación en los pozos Junín D y Montecristo para recuperar las reservas.