Camioneros bolivianos piden intervención del Gobierno ante bloqueo en Chile

El bloqueo de carreteras protagonizado por camioneros chilenos mantiene a más de 600 camiones bolivianos varados en la frontera y amenaza con afectar las exportaciones e importaciones del país.

El sector del transporte advierte que la interrupción está provocando pérdidas millonarias y exige al Gobierno realizar gestiones diplomáticas para restablecer la circulación.

Luis Áñez, presidente de la Cámara Nacional de Transporte Nacional e Internacional de Cargas, explicó que el sector atraviesa varios meses de dificultades, primero por los 53 días de bloqueos en el occidente del país, luego por los problemas de abastecimiento de combustible y las complicaciones en las carreteras. Ahora, el conflicto en Chile agrava la situación de los transportistas.

“Cada día hay entre 200 y 300 camiones que tienen que pasar por esta frontera. Y estos camiones se están acumulando y están parados ahí, prácticamente no pueden hacer nada”, señaló Áñez, al referirse a las dificultades para trasladar mercancías hacia los puertos chilenos.

El dirigente advirtió que la paralización afecta a toda la cadena logística del comercio exterior.

“Las exportaciones no van a salir, las importaciones no van a llegar, entonces esto es una cadena que se está rompiendo. Las pérdidas son millonarias, son millones de dólares que dejan de exportarse y de importarse y nosotros de poder trabajar”, manifestó.

Ante esta situación, Áñez indicó que el sector ya envió notas a las autoridades nacionales y mantiene contacto con el Gobierno para solicitar gestiones ante Chile. En ese sentido, pidió que se haga respetar el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que establece condiciones para el libre tránsito comercial boliviano.

La situación también preocupa por las condiciones en las que permanecen los conductores. Según el representante del transporte, en el lugar no existen hoteles ni servicios básicos suficientes para atender a los choferes que esperan poder continuar su recorrido.

A las dificultades operativas se suman las multas que deben pagar por la demora en la entrega de contenedores. Áñez precisó que las navieras cobran alrededor de 150 dólares por día cuando no se devuelve un contenedor dentro del plazo establecido. A esto se agregan entre 20 y 30 dólares diarios en viáticos para los conductores.

“Toda una cadena logística que se está rompiendo, toda una cadena económica y de trabajo que se rompe, y fin de año donde más volúmenes de cargas hay y el perjuicio es tremendo”, advirtió.

Finalmente, Áñez señaló que un transportista que normalmente realiza hasta cuatro viajes mensuales a Chile podría reducir su actividad a una sola vuelta, situación que considera insostenible para el sector.