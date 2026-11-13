Preocupación por la basura en La Paz: Sak'a Churu continúa operando pese a estar agotada

La concejal municipal Casimira Lema alertó de que los residuos continúan depositándose en Sak'a Churu 1, pese a que esta celda cumplió su vida útil en 2023. La autoridad también cuestionó que no se conozca cuándo comenzará a funcionar una nueva infraestructura que, según pudo observar, está en construcción y tendría una duración de cinco a seis meses.

Lema explicó que recibió llamadas de trabajadores del relleno sanitario, quienes expresaron su preocupación porque las celdas continúan recibiendo residuos pese a haber alcanzado su límite de capacidad. Ante esta situación, la concejal acudió al lugar para verificar las condiciones, pero inicialmente no le permitieron ingresar.

“Nosotros estuvimos el día miércoles porque hemos recibido llamada de los trabajadores del relleno sanitario preocupados porque las piscinas, las celdas continúan recibiendo residuos cuando ya han cumplido con su capacidad, con su límite de vida”, señaló.

La concejal indicó que, ante la imposibilidad de ingresar, realizaron un sobrevuelo con un dron y observaron la construcción de una nueva celda provisional. Sin embargo, aseguró que todavía no cuentan con información técnica sobre su capacidad ni sobre la fecha en que comenzará a operar.

“Estamos en noviembre y ya en octubre se cumplió el plazo", manifestó, al recordar que el alcalde había señalado anteriormente que existía capacidad para recibir residuos hasta ese mes.

Lema también denunció que actualmente se estaría utilizando Sak'a Churu 1 para depositar la basura, pese a que su vida útil concluyó en 2023. En tanto, recordó que Sak'a Churu 2 dejó de funcionar después de que se alertara sobre el rebalse de lixiviados.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la licitación internacional anunciada por el alcalde para implementar una planta de tratamiento metropolitana. La concejal pidió conocer el estado de ese proceso y qué alternativas se contemplan para garantizar la disposición de residuos a largo plazo.

“Todo eso necesitamos que el alcalde responda con transparencia y lo vamos a exigir a la población”, sostuvo.