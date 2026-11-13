Si tu hijo cumple cuatro años en los primeros meses de 2027, esta información te interesa. El Ministerio de Educación confirmó una modificación en la fecha límite de edad para las inscripciones al nivel Inicial en Familia Comunitaria, una decisión que beneficiará a las familias que se preparan para el inicio de la gestión escolar 2027.

La nueva disposición establece que los niños que cumplan cuatro años hasta el 31 de marzo de 2027 podrán inscribirse a prekínder, correspondiente al primer año de educación inicial.

De igual manera, quienes cumplan cinco años hasta esa misma fecha podrán acceder a kínder, el segundo año de este nivel educativo.

Inicialmente, el Ministerio de Educación había establecido que los estudiantes debían cumplir cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2026 para poder ingresar al primer año del nivel inicial en 2027.

Sin embargo, tras reuniones entre autoridades educativas, representantes de padres de familia, docentes y especialistas, se acordó ampliar el plazo tres meses.

La decisión fue anunciada ya el 14 de agosto de 2026 y confirmada por las autoridades de educación en los últimos días, y responde a la necesidad de conciliar las preocupaciones de las familias con los criterios técnicos sobre el desarrollo infantil.

El Ministerio de Educación explicó que la decisión fue adoptada después de escuchar las inquietudes de madres, padres y profesores, además de analizar criterios relacionados con el desarrollo de los niños.

Las autoridades señalaron que es importante considerar aspectos como la madurez emocional, el desarrollo psicomotor y la capacidad de adaptación de los menores a la etapa escolar.

Por ello, se estableció el 31 de marzo como fecha límite, descartando una ampliación hasta junio o julio de 2027.

Con esta determinación, las familias pueden verificar anticipadamente si sus hijos cumplen la edad requerida para comenzar su formación escolar.