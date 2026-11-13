Caso maletas: Aldo Quezada admite su culpabilidad y recibe sentencia de tres años de cárcel

Aldo Ismael Quezada Cerruti, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, fue sentenciado a tres años de cárcel este viernes 13 de noviembre, luego de admitir su culpabilidad y someterse a un procedimiento de juicio abreviado dentro del denominado caso maletas.

La sentencia fue emitida en el marco de una investigación que también contempló los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, por los cuales la exautoridad era investigada.

Antes de ingresar a las instalaciones del Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, ubicado en la zona de Los Lotes, Distrito Municipal 12 de Santa Cruz de la Sierra, Quezada realizó una breve declaración ante los presentes.

“Con la frente en alto, siempre frente en alto”, expresó el exmagistrado mientras se dirigía al interior del juzgado.

También aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus hijas, a quienes pidió no creer todo lo que se difunde sobre él en los medios de comunicación.

“Un mensaje a mis hijas, mis amores, no crean todo lo que sale en la televisión (TV)”, manifestó.