Ke Personajes: ¿Qué dijo Emanuel Noir en su primera aparición tras quedar en libertad?

Después de permanecer más de 72 horas detenido por agredir a un policía en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el cantante de Ke Personajes volvió a mostrarse en Instagram. Compartió un video junto a la banda y dedicó unas palabras a quienes los acompañan desde distintos lugares del mundo.

Emanuel Noir volvió a las redes sociales luego de recuperar la libertad, tras el episodio ocurrido durante el fin de semana en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, donde fue detenido por agredir a un efectivo policial que intentaba impedir su ingreso a un casino que ya se encontraba cerrado.

El cantante había permanecido más de tres días detenido y recuperó la libertad este martes, luego de una audiencia en los tribunales, en la que prestó declaración en el marco de la investigación. Sin embargo, su situación judicial todavía no está resuelta.

Tras su salida de la dependencia policial, Noir retomó su actividad en Instagram y compartió un video en el perfil de Ke Personajes. En la publicación, el artista volvió a conectarse con sus seguidores y destacó el acompañamiento que recibe la banda a diario.

“Gracias a los fanáticos de cada parte del mundo que nos vienen acompañando, que nos apoyan y nos hacen parte de sus hogares cada día”, expresó el cantante en un mensaje dirigido al público.

La publicación también estuvo relacionada con una fecha especial para el grupo: los Latin Grammy. Desde la cuenta de Ke Personajes acompañaron el video con un mensaje en el que manifestaron su entusiasmo por la ceremonia y el reconocimiento a la música argentina.

“Hoy estamos con mucha expectativa y el corazón puesto en esta noche tan especial de los Latin Grammy. Es un honor enorme ser parte de esto y representar a la música popular argentina. También queremos desearles lo mejor a todos los artistas y especialmente a los argentinos nominados en las distintas categorías. Qué lindo ver a tantos talentos de nuestro país siendo parte de esta celebración”, escribieron.

La situación judicial de Emanuel Noir

La reaparición del cantante se produjo mientras continúa la investigación por el enfrentamiento con el policía. Según se informó, la liberación se concretó después de una audiencia judicial, aunque esto no significa que la causa haya quedado cerrada.

La investigación continuará durante un plazo de 90 días, período en el que la Justicia buscará reunir pruebas y establecer cómo sucedieron los hechos. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la declaración que realizó Noir ante las autoridades.

Desde la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay confirmaron que el artista quedó “supeditado a la causa”, por lo que deberá permanecer a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso.