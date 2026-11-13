“Con permiso, Monchito”: así recuerdan a Regina Torné por su inolvidable paso por 'El Chavo del 8'

La muerte de la actriz mexicana Regina Torné, a los 82 años, trae nuevamente a la memoria uno de sus recordados momentos en la televisión: su participación en El Chavo del 8, donde interpretó a Gloria, la tía de Paty, un personaje que despertó el interés amoroso de Don Ramón y protagonizó divertidas escenas en la vecindad.

Uno de esos momentos quedó grabado en la memoria de los seguidores de la popular serie. En el video, alrededor del minuto 1:05, Gloria aparece justo cuando Don Ramón conversa con su hija, La Chilindrina, y le dice: “Juré nunca volverme a casar, mi hijita”.

La llegada de Gloria interrumpe la conversación y provoca un cambio inmediato en la actitud de Don Ramón, quien se da la vuelta y completa la frase con una de sus habituales salidas humorísticas: “Y cuando yo prometo algo, nomás, no cumplo”.

Mientras Gloria se dirige hacia Paty, Don Ramón se acerca para intercambiar algunas palabras con ella. Es entonces cuando la actriz protagoniza uno de los diálogos más recordados de la escena.

“Con permiso, Monchito”, responde Gloria mientras le toca los bigotes, antes de retirarse junto a su sobrina.

La reacción de Don Ramón no pasa desapercibida: queda completamente flechado, siguiendo con la mirada a Gloria mientras se aleja con Paty. Una situación breve, pero que refleja el tono humorístico que caracterizaba los encuentros entre ambos personajes.

El legado de Regina Torné

La actriz mexicana, cuyo nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, falleció a los 82 años. La noticia fue confirmada el miércoles 11 de noviembre por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que destacó su trayectoria de más de cinco décadas en el cine, el teatro y la televisión.

“Primera actriz de cine, teatro y televisión, cuya trayectoria de más de cinco décadas dejó una huella imborrable en el arte mexicano”, expresó la asociación en su mensaje de despedida.

En El Chavo del 8, Torné interpretó a Gloria durante episodios emitidos en 1978. Su personaje llegaba a la vecindad junto a Paty y rápidamente llamaba la atención de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, quien intentaba conquistarla y protagonizaba situaciones cómicas por su interés en ella.

Aunque otras actrices también dieron vida a Gloria en distintas etapas de la producción creada por Roberto Gómez Bolaños, la participación de Regina Torné quedó entre las más recordadas por los seguidores de la serie.

Sin embargo, uno de los papeles más destacados de su carrera llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en Como agua para chocolate, película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel. Por esta actuación recibió el Premio Ariel a Mejor Actriz.

En la historia, dio vida a una madre autoritaria que imponía las tradiciones familiares y obligaba a su hija menor, Tita, a renunciar al matrimonio para permanecer a su lado y cuidarla hasta su muerte.

A lo largo de su trayectoria también participó en películas como Despedida de soltera, La señora Muerte y Viento salvaje, además de telenovelas como Clarisa, Retrato de familia, La loba, Cielo rojo y Siempre tuya Acapulco.

Torné inició su carrera artística en 1962 como cantante de jazz y posteriormente se dedicó a la actuación. En 2014 anunció su retiro de las pantallas y se instaló en Puebla, donde se enfocó en la formación artística y abrió una academia de artes escénicas.

Hoy, tras conocerse su fallecimiento, sus interpretaciones vuelven a cobrar protagonismo entre quienes disfrutaron de su trabajo. Una de ellas es aquella escena en la que Gloria se despide con un sencillo “Con permiso, Monchito” y deja a Don Ramón completamente enamorado.