EN VIVO | El papa León XIV celebra una multitudinaria misa ante miles de fieles en Chiclayo

Miles de fieles católicos se congregaron este viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel para participar en la multitudinaria eucaristía presidida por el papa León XIV, quien regresó a una ciudad con la que mantiene un vínculo especial.

Desde su llegada al aeropuerto de Chiclayo, el pontífice fue recibido con muestras de cariño por parte de la población peruana, que se congregó a lo largo de su recorrido para saludarlo y acompañarlo en uno de los momentos más esperados de su visita apostólica.

La celebración religiosa fue programada para las 10:30, hora de Perú (11:30 en Bolivia), en una extensa explanada acondicionada para recibir a cientos de miles de peregrinos.

La llegada de León XIV tiene un significado especial para los habitantes de Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante varios años antes de asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano.

Durante su recorrido, los fieles expresaron su emoción ante el regreso del pontífice, considerado por muchos como parte de la comunidad peruana debido a los años que dedicó a su labor pastoral en el país.

Familias, jóvenes, adultos mayores y peregrinos procedentes de distintas regiones llegaron hasta las Pampas de Pimentel para participar de la celebración. Algunos incluso viajaron largas distancias y permanecieron en el lugar desde la noche anterior.

La eucaristía constituye una de las actividades centrales de la visita del papa León XIV al norte peruano.

La explanada fue preparada con pantallas gigantes, sectores de acceso y puntos de atención médica para facilitar la participación de los asistentes.

Sigue la celebración en vivo por Red Uno

La visita del papa León XIV a Chiclayo es uno de los acontecimientos religiosos más importantes de su recorrido por Perú.