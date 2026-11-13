Joven de 19 años muere atacado por un tigre que liberó para grabar un TikTok

La policía de Pakistán ha detenido al propietario de una finca y a un creador de TikTok por la muerte este miércoles de un joven de 19 años en el ataque de un tigre que acababa de ser liberado.

El felino fue liberado de una jaula y se descontroló en presencia del creador de TikTok, que había llegado a la finca para grabar un vídeo para esa red social. Como resultado, un joven empleado de la finca resultó gravemente herido por el ataque del animal y murió a consecuencia de las heridas en el hospital al que fue trasladado.

Según ha difundido la Policía de Lahore, "para ocultar la verdad de lo ocurrido, se intentó presentar como el ataque de un perro", aunque las investigaciones revelaron que se trataba de un intento del creador de contenido de grabar un vídeo con el tigre.

La policía ha arrestado al propietario de la granja y al creador de vídeos de TikTok, conocido como Nouman Hassan. Una tercera persona también fue arrestada en relación con el incidente ocurrido en esa finca.

El felino protagonista de la agresión fue entregado a las autoridades de vida silvestre de Pakistán, mientras continúan las investigaciones sobre el permiso para tenerlo, las medidas de seguridad y posibles negligencias.

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