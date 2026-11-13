Más de 100 colegios de El Alto reciben trabajos de fumigación

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto realiza trabajos de fumigación en unidades educativas para prevenir la propagación de virus, bacterias e infecciones respiratorias agudas ante la llegada de la época de lluvias.

La secretaria municipal de Medio Ambiente y Riesgos, Nayra Flores, informó que las cuadrillas intervinieron 51 unidades educativas del distrito de Andrés, mientras que en el distrito 3 se trabaja en otros 53 establecimientos.

“Bueno, nuestro trabajo principal es cuidar y precautelar la seguridad de nuestros estudiantes”, señaló la autoridad.

Flores indicó que en algunos establecimientos se identificaron casos de influenza. Por ello, además de la fumigación, se desarrollan campañas de vacunación y se cuenta con puntos de inmunización en centros de salud.

Los trabajos comprenden la desinfección de aulas, patios y espacios abiertos, con el objetivo de reducir los riesgos de propagación de enfermedades entre los estudiantes.

La secretaria explicó que las intervenciones ya se realizaron en los distritos 6, 2 y 3, y que el cronograma contempla alcanzar las unidades educativas de los 14 distritos de la ciudad de El Alto.