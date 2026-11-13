Hallan cuarzo y cortes en terreno durante inspección por minería ilegal en Misicuni

La concejala de Cochabamba, Carla Villena, informó que durante una inspección realizada en la cuenca de Misicuni se evidenció la existencia de actividad minera ilegal en el área denominada El Dorado, dentro del Parque Nacional Tunari.

Asimismo, anunció que exigirá informes sobre la calidad del agua ante las denuncias de una posible contaminación con metales pesados y mercurio en la cuenca del río Serkheta.

Villena explicó que la inspección se realizó con la participación de representantes de Misicuni, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y un laboratorio privado contratado para analizar muestras del agua.

La concejala dijo que los resultados de estos análisis se conocerán hasta el próximo miércoles. Sin embargo, señaló que, de acuerdo con un informe preliminar, Semapa habría reportado que no encontró presencia de mercurio. Misicuni también habría informado que sus análisis rutinarios no detectaron metales pesados.

“Nos preocupan dos cosas: primero, que no haya presencia de metales pesados en el líquido elemento que consumimos y, por otro lado, que se combata la minería ilegal”, remarcó.

Identifican explotación minera

Durante el recorrido, las autoridades llegaron a distintos puntos señalados en las denuncias sobre presunta explotación minera ilegal. Villena indicó que inicialmente encontraron piscinas que, tras ingresar al lugar junto con los comunarios, identificaron como criaderos de trucha.

Sin embargo, al continuar la inspección hacia una zona de difícil acceso, evidenciaron actividad minera ilegal en la concesión denominada El Dorado, en presencia de personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

La concejal explicó que en el lugar no había personas ni maquinaria y que, a simple vista, el terreno removido podía confundirse con efectos de las lluvias y nevadas. No obstante, el personal de la AJAM identificó cortes en el terreno y presencia de cuarzo, mineral que, según explicó, está relacionado con la existencia de oro.

Villena señaló que se prepararon las notificaciones correspondientes y que posteriormente conocieron que se estaría revocando la licencia de El Dorado. Añadió que la concesionaria no pagaba la patente minera desde hace años.

Exigirán informes y más inspecciones

La concejala anunció que solicitarán a Misicuni y Semapa informes históricos comparativos sobre la calidad del agua, conforme a los controles que realizan por protocolo.

Además, adelantó que enviarán cartas a la AJAM y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para que se identifiquen otros posibles puntos de explotación minera y se tomen acciones para frenar estas actividades.

La inspección se realizó en medio de las denuncias sobre presunta minería ilegal y posible contaminación con mercurio en el río Serkheta, principal afluente de la represa de Misicuni.

Por su parte, la AJAM informó que inició el proceso de reversión del derecho minero de El Dorado, la suspensión de actividades y la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público. También anunció la coordinación de una intervención con la Policía Boliviana para frenar las operaciones.