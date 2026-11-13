Dólar oficial sigue bajando en Bolivia: Así cambió su cotización durante cinco días

La cotización oficial del dólar en Bolivia registró una caída de 14 centavos de boliviano entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre. En ese periodo, la divisa estadounidense pasó de Bs 11,81 a Bs 11,67 por unidad, lo que representa una disminución aproximada del 1,19%, según los registros del Banco Central de Bolivia (BCB).

El comportamiento de la moneda estadounidense mostró una tendencia descendente durante las cinco jornadas analizadas. Aunque el precio comenzó la semana en Bs 11,81, las siguientes sesiones estuvieron marcadas por nuevas reducciones, hasta llegar al valor registrado al cierre del viernes.

El primer descenso se produjo el martes 10 de noviembre, cuando el dólar pasó de Bs 11,81 a Bs 11,75, con una reducción de seis centavos respecto al lunes.

La caída continuó el miércoles 11, jornada en la que la cotización llegó a Bs 11,71, cuatro centavos menos que el día anterior. El jueves 12 volvió a retroceder, aunque en menor proporción, hasta ubicarse en Bs 11,70.

Finalmente, el viernes 13 de noviembre, el dólar cerró en Bs 11,67, después de registrar una nueva disminución de tres centavos en comparación con la jornada anterior.

El mayor descenso diario se produjo entre el lunes y el martes, cuando la cotización perdió seis centavos. En cambio, la reducción más pequeña se registró el jueves, con apenas un centavo menos respecto al miércoles.

Así se cotizó el dólar del 9 al 13 de noviembre

Lunes 9: Bs 11,81.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia fue de Bs 11,81 el lunes 9 de noviembre de 2026.

Martes 10: Bs 11,75.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia bajó a Bs 11,75 el martes 10 de noviembre de 2026.

Miércoles 11: Bs 11,71.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia se ubicó en Bs 11,71 el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Jueves 12: Bs 11,70.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia fue de Bs 11,70 el jueves 12 de noviembre de 2026.

Viernes 13: Bs 11,67.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia cerró en Bs 11,67 el viernes 13 de noviembre de 2026.

De esta manera, el dólar acumuló una reducción de 14 centavos en cinco jornadas, al pasar de Bs 11,81 a Bs 11,67. Los datos corresponden al Tipo de Cambio Oficial publicado por el Banco Central de Bolivia.