Dólar paralelo en Bolivia: estos son los precios de compra y venta para la tarde de este viernes

El dólar en el mercado paralelo de Bolivia registra diferencias en sus precios de compra y venta durante este viernes 13 de noviembre. Los últimos reportes difundidos muestran variaciones de algunos centavos, un dato que deben considerar las personas que tienen previsto realizar operaciones con la moneda estadounidense.

De acuerdo con una de las cotizaciones publicadas a las 12:16, el dólar se ofrece a Bs 11,85 para la compra y Bs 11,97 para la venta. Por otro lado, otro reporte, difundido a las 5:55, señala valores de Bs 11,94 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

La diferencia entre ambos registros refleja que los precios no se mantienen iguales durante la jornada. En el caso de la compra, existe una variación de Bs 0,09, mientras que en la venta la diferencia es de Bs 0,02.

Estas cifras corresponden a reportes difundidos en distintos horarios y no necesariamente representan un precio único para todo el mercado paralelo. Las cotizaciones pueden cambiar según el operador, el lugar donde se realiza la transacción y la cantidad de dólares que se busca comprar o vender.

Por esta razón, quienes necesiten cambiar dólares deben consultar el precio vigente antes de concretar una operación. Comparar las cotizaciones también puede ayudar a evitar diferencias en el monto final de la transacción.

¿Cuál es el precio del dólar oficial en Bolivia?

En cuanto al mercado oficial, el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB) establece una cotización de Bs 11,67 por dólar.