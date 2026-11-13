Trabajo dispone tolerancia laboral en un municipio de Bolivia para este lunes

El Ministerio de Trabajo dispuso tolerancia laboral excepcional para el sector público del municipio de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa), en Chuquisaca, este lunes 16 de noviembre, con motivo del 79.º aniversario de su fundación.

La medida fue comunicada por la Jefatura Regional de Trabajo de Monteagudo y permitirá que las servidoras y los servidores públicos que trabajan en el municipio asistan a los actos cívicos programados por la celebración.

El comunicado establece que las entidades públicas deberán coordinar la aplicación de la tolerancia con sus unidades de Recursos Humanos y organizar a su personal para garantizar la continuidad de los servicios públicos a la población.

Comunicado del Ministerio de Trabajo

En cuanto al sector privado, el Ministerio de Trabajo indicó que deberá sujetarse a la normativa interna vigente y a los acuerdos entre empleadores y trabajadores, considerando las modalidades y horarios establecidos.

La disposición fue emitida el 12 de noviembre de 2026 y tiene carácter excepcional para la jornada del lunes 16.